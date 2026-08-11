  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. आईटी न्यूज़
  4. mark zuckerberg warns us could lose ai edge to china ai infrastructure data centers
Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Tuesday, 11 August 2026 (23:59 IST)

चीन की AI रफ्तार से क्यों बढ़ी टेंशन, मार्क जुकरबर्ग ने दी बड़ी चेतावनी, अमेरिका को क्या दी सलाह

mark zukarburg
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 11 Aug 2026 (23:59 IST)
google-news
Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अमेरिका के चीन से पिछड़ने के खतरे को लेकर चेतावनी दी है। जुकरबर्ग ने कहा कि जो देश एडवांस्ड AI के विकास और उसके इस्तेमाल में नेतृत्व करेगा, वह भविष्य में वैश्विक भू-राजनीतिक शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा। उन्होंने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से AI की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच ऊर्जा क्षमता और डेटा सेंटर जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करने की जरूरत बताई।
जुकरबर्ग ने एक नोट में कहा कि एडवांस्ड AI के विकास और तैनाती में नेतृत्व करने वाले देश भविष्य में लोकतांत्रिक मूल्यों, समृद्धि और सुरक्षा की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
 

AI इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन की तेज रफ्तार

 
मार्क जुकरबर्ग के मुताबिक, AI के लिए जरूरी सिलिकॉन डिजाइन के मामले में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को बढ़त हासिल है, लेकिन ऊर्जा क्षमता और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की गति में वे चीन से पीछे हैं। जुकरबर्ग ने कहा कि चीन हर दो सप्ताह में 1 गीगावाट से अधिक परमाणु ऊर्जा क्षमता को ऑनलाइन ला रहा है। ऐसे में अमेरिका को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ-साथ डेटा सेंटर का निर्माण भी तेज करना होगा।
 
उन्होंने कहा कि AI की अगली पीढ़ी के मॉडल और उत्पाद विकसित करने के लिए तेजी बेहद जरूरी है, क्योंकि AI संभवतः इतिहास का सबसे प्रतिस्पर्धी उद्योग है और इसमें होने वाले नए इनोवेशन कुछ ही महीनों में दूसरे देशों और कंपनियों द्वारा अपना लिए जाते हैं।

AI मॉडल रिलीज में देरी से अमेरिका को नुकसान का खतरा

 
जुकरबर्ग ने AI मॉडल की रिलीज को धीमा करने वाली नीतियों को लेकर भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका में AI मॉडल जारी करने की प्रक्रिया में एक महीने की भी देरी होती है, तो इससे अमेरिकी AI नेतृत्व को बड़ा जोखिम हो सकता है और विदेशी AI मॉडल को आगे निकलने का मौका मिल सकता है।
 
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जब AI की नई क्षमताएं सामने आएं तो अमेरिकी सरकार के पास महत्वपूर्ण सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त जानकारी और संसाधन होने चाहिए। इससे जरूरत पड़ने पर अमेरिका को एडवांस्ड AI सिस्टम के इस्तेमाल में कुछ समय की रणनीतिक बढ़त भी मिल सकती है।
 

'AI पर नियंत्रण नहीं, लोगों तक पहुंच जरूरी'

 
जुकरबर्ग ने एडवांस्ड AI और सुपरइंटेलिजेंस को कुछ चुनिंदा कंपनियों या विशेषज्ञों तक सीमित रखने के बजाय व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाने की वकालत की है।
 
उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे AI आधारित इंटेलिजेंस अधिक उपलब्ध होगी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि इसका इस्तेमाल किस दिशा में किया जाए। कुछ लोगों का मानना है कि सुपरइंटेलिजेंस या इसे नियंत्रित करने वाले विशेषज्ञों को मानवता के लिए सबसे अच्छा निर्णय लेना चाहिए। हालांकि, जुकरबर्ग इस विचार से असहमत हैं।
 
उनके मुताबिक, लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के इतिहास से पता चलता है कि लोगों के लिए 'सबसे अच्छा जीवन' क्या है, इसका कोई एक सार्वभौमिक जवाब नहीं है। इसलिए लोगों को खुद तय करने का अधिकार होना चाहिए कि उनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है।
 
जुकरबर्ग ने कहा कि सुपरइंटेलिजेंस को व्यापक रूप से उपलब्ध कराना ही इस सवाल का बेहतर जवाब हो सकता है। उनका मानना है कि सुपरकंप्यूटर और इंटरनेट की शक्ति जिस तरह लोगों के हाथों और डेस्क तक पहुंची, उसी तरह सुपरइंटेलिजेंस को भी केंद्रीकृत करने के बजाय व्यापक रूप से वितरित किया जाना चाहिए।

AI से नौकरियां खत्म होने की आशंकाओं पर क्या बोले जुकरबर्ग?

 
मार्क जुकरबर्ग ने AI और रोजगार को लेकर चल रही बहस पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसरों के साथ चुनौतियां भी लेकर आती है। उनके मुताबिक, सुपरइंटेलिजेंस इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक हो सकती है।
 
उन्होंने AI को लेकर अत्यधिक नकारात्मक और विनाशकारी भविष्य की आशंकाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई मानता है कि AI अधिकांश नौकरियां खत्म कर देगा और इंसानों की प्रासंगिकता को काफी कम कर देगा, तो वह ऐसे भविष्य के निर्माण को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों करेगा।
 
जुकरबर्ग ने यह भी कहा कि AI इतना खतरनाक है कि इससे बचने का एकमात्र रास्ता सत्ता को कुछ लोगों के हाथों में बेहद केंद्रित करना है- यह विचार अपने आप में समस्याग्रस्त है। उनके मुताबिक, इतिहास में यह उम्मीद करना कि कोई पूर्ण सत्ता मानवता के लिए अच्छे और सुरक्षित फैसले करेगी, हमेशा सकारात्मक परिणाम नहीं देता।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
पान मसाला की प्लास्टिक पैकेजिंग पर रोक, FSSAI ने तय किए नए पैकेजिंग नियम

Kanpur : SBI लॉकर में रखे थे 50 लाख के गहने, 23 साल बाद खुला तो सब गायब

Kanpur : SBI लॉकर में रखे थे 50 लाख के गहने, 23 साल बाद खुला तो सब गायबउत्तर प्रदेश के कानपुर में बैंक लॉकर से करीब 50 लाख रुपये कीमत के सोने के गहने और अन्य कीमती सामान गायब होने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि उसने वर्षों पहले बैंक के लॉकर में लाखों रुपये के गहने और अन्य कीमती सामान सुरक्षित रखे थे, लेकिन जब लंबे समय बाद वह लॉकर खोलने पहुंची तो वह पूरी तरह खाली मिला। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Gen Z के बाद Gen Alpha का आंदोलन, Hamirpur में सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट को घेरा

Gen Z के बाद Gen Alpha का आंदोलन, Hamirpur में सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट को घेरादेश में Gen Z के बाद अब Gen Alpha का प्रदर्शन सामने आया है। उत्तरप्रदेश के हमीरपुर जिले से यह खबर सामने आई है। यहां बच्चों ने स्कूल तक पक्की सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। बच्चों का यह विरोध दिखाता है कि देश अब रुकने वाला नहीं है और नई पीढ़ी अपने अधिकारों व बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल पूछ रही है।

अचानक लापता हुआ इंदौर का इंजीनियर, लैपटॉप में मौत से जुड़े AI वीडियो, गायब होने से पहले हुई थी मंगेतर से बात

अचानक लापता हुआ इंदौर का इंजीनियर, लैपटॉप में मौत से जुड़े AI वीडियो, गायब होने से पहले हुई थी मंगेतर से बातइंदौर में एक खौफनाक घटना सामने आई है। एक इंजीनियर अचानक लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि लापता होने से पहले उसने अपनी मंगेतर से बात की थी। हैरान करने वाली बात है कि उसके लैपटॉप से मौत से जुडे कुछ एआई वीडियो मिले हैं।

क्या बिना संसद में परिसीमन बिल पास हुए बदल जाएंगी लोकसभा की सीटें? जानिए संविधान का वो नियम जो कोई नहीं बताता

क्या बिना संसद में परिसीमन बिल पास हुए बदल जाएंगी लोकसभा की सीटें? जानिए संविधान का वो नियम जो कोई नहीं बताताDelimitation Lok Sabha Seats: भारत की भावी राजनीति और संसदीय व्यवस्था को लेकर इन दिनों एक बड़ा सवाल चर्चा में है—क्या लोकसभा की सीटों का नए सिरे से बंटवारा करने के लिए संसद से नया संवैधानिक संशोधन पारित कराना अनिवार्य है?

इंदौर की TCS अधिकारी से रेप और ब्लैकमेलिंग, महेंद्र था और बाद में निकला शाहरुख

इंदौर की TCS अधिकारी से रेप और ब्लैकमेलिंग, महेंद्र था और बाद में निकला शाहरुखइंदौर से सटे देवास में लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने IT कंपनी TCS में काम करने वाली एक अधिकारी को अपना शिकार बना लिया। पीड़ित युवती ने हिंदू युवक महेंद्र सिंह चंद्रावत उर्फ शाहरुख बेग पर शादी का झांसा देकर रेप करने, निजी फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने और 10 लाख रुपये ठग लेने का गंभीर आरोप लगाए हैं।

चीन की AI रफ्तार से क्यों बढ़ी टेंशन, मार्क जुकरबर्ग ने दी बड़ी चेतावनी, अमेरिका को क्या दी सलाह

चीन की AI रफ्तार से क्यों बढ़ी टेंशन, मार्क जुकरबर्ग ने दी बड़ी चेतावनी, अमेरिका को क्या दी सलाहMeta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अमेरिका के चीन से पिछड़ने के खतरे को लेकर चेतावनी दी है। जुकरबर्ग ने कहा कि जो देश एडवांस्ड AI के विकास और उसके इस्तेमाल में नेतृत्व करेगा, वह भविष्य में वैश्विक भू-राजनीतिक शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा।

पान मसाला की प्लास्टिक पैकेजिंग पर रोक, FSSAI ने तय किए नए पैकेजिंग नियम

पान मसाला की प्लास्टिक पैकेजिंग पर रोक, FSSAI ने तय किए नए पैकेजिंग नियमपान मसाला की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर अब रोक लगा दी गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इनके तहत पान मसाला निर्माताओं को प्लास्टिक मुक्त कागज, पेपरबोर्ड, सेलुलोज या अन्य प्राकृतिक रूप से प्राप्त सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा पैकेजिंग के लिए टिन या ग्लास के कंटेनर भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे।

पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब के नए रक्षा समझौते पर भारत की नजर, MEA बोला- राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाएंगे जरूरी कदम

पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब के नए रक्षा समझौते पर भारत की नजर, MEA बोला- राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाएंगे जरूरी कदमभारत ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुए नए संयुक्त रक्षा समझौते के प्रभावों का आकलन शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि भारत इस समझौते के राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता पर पड़ने वाले असर की समीक्षा कर रहा है। साथ ही भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा।

पूर्वी यूपी की बदली तस्वीर, युवा शक्ति से अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार, तीन गुना से ज्यादा बढ़ी प्रति व्यक्ति आय- सीएम योगी

पूर्वी यूपी की बदली तस्वीर, युवा शक्ति से अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार, तीन गुना से ज्यादा बढ़ी प्रति व्यक्ति आय- सीएम योगीमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश अपनी युवा शक्ति के बल पर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। यहां के लोगों, खास तौर पर युवाओं में कभी प्रतिभा और परिश्रम की कमी नहीं रही। उन्हें जब भी अवसर मिला, अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। पिछले नौ वर्षों में प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को तीन गुना करने में सफल रहा है। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय तीन गुना से अधिक हुई है।

Kanpur : SBI लॉकर में रखे थे 50 लाख के गहने, 23 साल बाद खुला तो सब गायब

Kanpur : SBI लॉकर में रखे थे 50 लाख के गहने, 23 साल बाद खुला तो सब गायबउत्तर प्रदेश के कानपुर में बैंक लॉकर से करीब 50 लाख रुपये कीमत के सोने के गहने और अन्य कीमती सामान गायब होने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि उसने वर्षों पहले बैंक के लॉकर में लाखों रुपये के गहने और अन्य कीमती सामान सुरक्षित रखे थे, लेकिन जब लंबे समय बाद वह लॉकर खोलने पहुंची तो वह पूरी तरह खाली मिला। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्स

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्सApple का पहला फोल्डेबल iPhone इस साल लॉन्च हो सकता है। कंपनी के इस बहुप्रतीक्षित फोल्डेबल फोन को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं। अब लग्जरी स्मार्टफोन निर्माता Caviar की ओर से सामने आई नई जानकारी ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। हालांकि, Apple ने अभी तक फोल्डेबल iPhone के फीचर्स या लॉन्च को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है।

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमराXiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 17 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को TrueColour AMOLED डिस्प्ले, 8,000mAh की बड़ी बैटरी और Qualcomm Snapdragon चिपसेट के साथ पेश किया है। फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा Redmi Note 17 में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन, IP65 रेटिंग और मजबूत चेसिस जैसे फीचर्स मिलते हैं।

क्या सच में 'अलविदा' कह रहा है OnePlus? आपके फोन के अपडेट्स और वारंटी पर आया बड़ा अपडेट

क्या सच में 'अलविदा' कह रहा है OnePlus? आपके फोन के अपडेट्स और वारंटी पर आया बड़ा अपडेटOnePlus Mobile Shutdown Truth: यदि आप भी सोशल मीडिया पर यह देखकर घबरा रहे हैं कि "OnePlus मोबाइल बंद हो रहा है", तो थोड़ा ठहरिए! टेक वर्ल्ड में किसी समय 'फ्लैगशिप किलर' के नाम से मशहूर इस ब्रांड को लेकर इंटरनेट पर लगातार कयासबाजी का दौर जारी है।