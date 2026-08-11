Gen Z के बाद Gen Alpha का आंदोलन, Hamirpur में सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट को घेरा

यह यूपी का हमीरपुर जिला है स्कूल तक पक्की सड़क बनवाने के लिए जेन अल्फा बच्चों ने कलेक्ट्रेट घेर लिया है। देश अब रुकने वाला नहीं है।



मुझे नाना पाटेकर की फिल्म प्रहार का आखिरी दृश्य नजर आता है जहां सेना के एक अफसर को बतौर सिविलियन सिस्टम का शिकार होना पड़ता है। अंतिम दृश्य में… pic.twitter.com/pvuXaKPxdg — Awesh Tiwari (@awesh29) August 11, 2026

देश में Gen Z के बाद अब Gen Alpha का प्रदर्शन सामने आया है। उत्तरप्रदेश के हमीरपुर जिले से यह खबर सामने आई है। यहां बच्चों ने स्कूल तक पक्की सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। बच्चों का यह विरोध दिखाता है कि देश अब रुकने वाला नहीं है और नई पीढ़ी अपने अधिकारों व बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल पूछ रही है।करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे इन लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर धरना- प्रदर्शन शुरू कर दिया और डीएम से मुलाकात करने की मांग पर अड़ गए। करीब चार घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद बच्चों को सड़क बनवाने का आश्वासन मिला, तब वे घर लौट गए। हालांकि, बच्चों की जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हो सकी।