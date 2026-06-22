WhatsApp के नए प्रमुख बने CRED के संस्थापक कुणाल शाह, Meta ने किया बड़ा नेतृत्व परिवर्तन

दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta ने नेतृत्व स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय फिनटेक कंपनी CRED के संस्थापक और सीईओ कुणाल शाह को WhatsApp का नया प्रमुख (Head of WhatsApp) नियुक्त किया है। वह वर्ष 2019 से इस पद पर कार्यरत विल कैथकार्ट की जगह लेंगे।

Meta ने बताया कि विल कैथकार्ट फिलहाल कंपनी में बने रहेंगे और नेतृत्व परिवर्तन के दौरान कुणाल शाह को नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार करेंगे। इसके बाद वह Meta में अगली पीढ़ी के उत्पादों (Next-Generation Products) के विकास से जुड़ी नई भूमिका संभालेंगे। कंपनी के अनुसार, Meta के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर क्रिस कॉक्स ने स्वयं कुणाल शाह से इस पद को संभालने के लिए संपर्क किया था।

नई जिम्मेदारी मिलने पर कुणाल शाह ने कहा कि वह Meta के संस्थापक एवं सीईओ मार्क जुकरबर्ग, क्रिस कॉक्स और Meta की नेतृत्व टीम के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि WhatsApp ने अब तक लंबा सफर तय किया है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने की अभी काफी संभावनाएं बाकी हैं। वह WhatsApp के अगले विकास चरण में योगदान देने के लिए उत्सुक हैं।

मार्क जुकरबर्ग ने क्या कहा?

Meta के संस्थापक और सीईओ Mark Zuckerberg ने कुणाल शाह की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने CRED को भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक बनाया है। जुकरबर्ग के मुताबिक, कुणाल की निर्माणात्मक सोच (Builder Mentality) और वैश्विक दृष्टिकोण उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप का नेतृत्व करने में मदद करेगा।

क्रिस कॉक्स का बयान

Meta के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर Chris Cox ने कहा कि कुणाल शाह भारत के सबसे सम्मानित उद्यमियों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन में तकनीक और ऐप्स के सकारात्मक प्रभाव को लेकर कुणाल की समझ उन्हें WhatsApp के अगले दौर का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त बनाती है। बताया जा रहा है कि क्रिस कॉक्स ने इस नेतृत्व परिवर्तन की जानकारी कंपनी के आंतरिक संदेश (Internal Message) के माध्यम से कर्मचारियों को दी। Edited by : Sudhir Sharma