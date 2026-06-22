WhatsApp ला रहा 2 बड़े फीचर्स, ऑनलाइन यूजर्स को पहचानना और बैकअप मैनेज करना होगा आसान, जानिए कैसे करेंगे काम

ऑनलाइन स्टेटस दिखाने के लिए आएगा ग्रीन डॉट

WhatsApp फिलहाल एक नए ग्रीन ऑनलाइन इंडिकेटर की टेस्टिंग कर रहा है। यह फीचर यूजर की प्रोफाइल फोटो पर एक छोटा हरा बिंदु (Green Dot) दिखाएगा, जिससे तुरंत पता चल जाएगा कि संबंधित व्यक्ति उस समय WhatsApp पर एक्टिव है।

यह फीचर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिलने वाले ऑनलाइन इंडिकेटर की तरह काम करेगा। फिलहाल यह सुविधा एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.26.24.5 में देखी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस ग्रीन डॉट की विजिबिलिटी मौजूदा प्राइवेसी सेटिंग्स से जुड़ी रहेगी, यानी यूजर्स अपने ऑनलाइन स्टेटस पर पूरा नियंत्रण बनाए रख सकेंगे।

भविष्य में यह ग्रीन डॉट मौजूदा 'Online' टेक्स्ट लेबल की जगह भी ले सकता है।

WhatsApp में मिलेगा नया बैकअप मैनेजमेंट सेक्शन

दूसरा फीचर बैकअप मैनेजमेंट से जुड़ा है, जिस पर अभी काम चल रहा है। WhatsApp ऐप में एक विशेष सेक्शन जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जहां यूजर्स अपने बैकअप देख सकेंगे, अनावश्यक फाइलों को डिलीट कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर डुप्लीकेट बैकअप भी बना सकेंगे। इससे स्टोरेज मैनेजमेंट आसान होगा और पुराने चैट डेटा की वजह से होने वाली अव्यवस्था कम होगी।

Google भी करेगा मदद

WhatsApp के आगामी फीचर्स को बेहतर बनाने के लिए Google भी सहयोग कर रहा है। Google Play Services के वर्जन 26.23 के साथ एंड्रॉयड यूजर्स को जल्द ही फोन की सेटिंग्स में ही WhatsApp बैकअप विकल्प दिखाई दे सकते हैं। इसके जरिए Google Drive बैकअप और स्टोरेज कंट्रोल को मैनेज करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। यूजर्स को शॉर्टकट और डायरेक्ट एक्सेस जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं।

कब मिलेंगे ये फीचर्स?

फिलहाल दोनों फीचर्स टेस्टिंग और डेवलपमेंट चरण में हैं और आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, रोलआउट के बाद ऑनलाइन यूजर्स की पहचान करना और पुराने बैकअप को व्यवस्थित करना काफी आसान हो जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma