शुक्रवार, 19 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. आईटी न्यूज़
  4. telegram vs whatsapp which messaging app is better features security comparison 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 19 जून 2026 (16:18 IST)

Telegram vs WhatsApp : कौन-सा मैसेजिंग ऐप है बेहतर और दोनों में क्या है अंतर?

Telegram vs WhatsApp
आज के डिजिटल दौर में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऑफिस के काम से लेकर परिवार और दोस्तों से जुड़े रहने तक, WhatsApp और Telegram सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म हैं। दोनों ऐप चैटिंग, फोटो शेयरिंग, फाइल ट्रांसफर और कॉलिंग जैसी सुविधाएं देते हैं, लेकिन इनके बीच कुछ ऐसे बड़े अंतर भी हैं जो इन्हें एक-दूसरे से अलग बनाते हैं।

क्लाउड स्टोरेज बनाता है Telegram को अलग

 
Telegram की सबसे बड़ी खासियत इसका क्लाउड-आधारित सिस्टम है। यूजर्स के मैसेज, फोटो और दस्तावेज Telegram के सर्वर पर सुरक्षित रहते हैं। इसका फायदा यह है कि आप किसी भी डिवाइस—स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप—से लॉग इन करके अपनी पूरी चैट हिस्ट्री एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए अलग से बैकअप लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं WhatsApp में चैट्स मुख्य रूप से डिवाइस पर स्टोर होती हैं। फोन बदलने पर चैट्स को Google Drive या iCloud बैकअप के जरिए ट्रांसफर करना पड़ता है।

प्राइवेसी और सिक्योरिटी: दोनों का अलग तरीका

 
WhatsApp अपने सभी निजी चैट और कॉल में डिफॉल्ट रूप से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन प्रदान करता है। इसका मतलब है कि भेजे गए संदेश केवल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले ही पढ़ सकते हैं। दूसरी ओर Telegram की सामान्य चैट्स एन्क्रिप्टेड तो होती हैं, लेकिन वे क्लाउड पर स्टोर रहती हैं। यदि यूजर पूरी तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन चाहता है, तो उसे 'Secret Chat' फीचर का उपयोग करना पड़ता है। इसमें अतिरिक्त प्राइवेसी फीचर्स मिलते हैं और मैसेज फॉरवर्डिंग भी ब्लॉक की जा सकती है।
 

बड़ी फाइलें भेजने में Telegram आगे

 
फाइल शेयरिंग के मामले में Telegram कई यूजर्स के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। WhatsApp पर अधिकतम 2GB तक की फाइल भेजी जा सकती है। Telegram भी 2GB तक की फाइल शेयरिंग की सुविधा देता है, जबकि Telegram Premium यूजर्स 4GB तक की फाइल भेज सकते हैं। यह फीचर लंबे वीडियो, सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन और बड़े दस्तावेज भेजने वालों के लिए काफी उपयोगी है।
 

बड़े ग्रुप्स और कम्युनिटी के लिए Telegram बेहतर

WhatsApp पर एक ग्रुप में अधिकतम 1,024 सदस्य जोड़े जा सकते हैं। वहीं Telegram के Supergroup फीचर में 2 लाख (200,000) तक सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा Telegram एडमिन्स को स्पैम कंट्रोल, नए सदस्यों के लिए मैसेज हिस्ट्री और बेहतर मॉडरेशन टूल्स जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी देता है। यही वजह है कि बड़ी कम्युनिटी और संगठनों के लिए Telegram अधिक उपयुक्त माना जाता है।
 

Telegram Channels से लाखों लोगों तक पहुंच

 
यदि किसी को बड़ी संख्या में लोगों तक संदेश पहुंचाना है, तो Telegram Channels एक प्रभावी विकल्प हैं। इनमें सब्सक्राइबर की कोई सीमा नहीं होती। यही कारण है कि कंटेंट क्रिएटर्स, ब्रांड्स और शिक्षण संस्थान अपने अपडेट, घोषणाएं और जानकारी साझा करने के लिए Telegram Channels का उपयोग करते हैं।

फोन नंबर साझा किए बिना भी हो सकता है संपर्क

Telegram में यूजर्स @username बना सकते हैं, जिससे लोग बिना फोन नंबर देखे उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके विपरीत WhatsApp पूरी तरह मोबाइल नंबर पर आधारित है, जिससे प्राइवेसी के विकल्प सीमित हो जाते हैं।
 

Bots और Mini Apps से बढ़ती है उपयोगिता

 
Telegram केवल मैसेजिंग ऐप नहीं है। इसमें Bots और Mini Apps का व्यापक इकोसिस्टम मौजूद है। इनके जरिए ऑटोमैटिक रिप्लाई, पोल और क्विज, रिमाइंडर सेट करना, गेम खेलना और कई अन्य कार्य ऑटोमेट किए जा सकते हैं।

आखिर किसे चुनें?

यदि आप केवल निजी बातचीत और रोजमर्रा की चैटिंग के लिए एक आसान और सुरक्षित ऐप चाहते हैं, तो WhatsApp एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन यदि आपको क्लाउड स्टोरेज, बड़े ग्रुप्स, पब्लिक चैनल्स, बड़े आकार की फाइल शेयरिंग, अतिरिक्त प्राइवेसी फीचर्स और ऑटोमेशन जैसी सुविधाएं चाहिए, तो Telegram ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है।  एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक दोनों प्लेटफॉर्म लगातार नए फीचर्स जोड़ रहे हैं। ऐसे में सही विकल्प इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी डिजिटल जरूरतें क्या हैं और आप मैसेजिंग ऐप से किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं। Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

यूक्रेन ने रूस पर दागे 1000 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइलें, तेल डिपो में आग, मॉस्को एयरपोर्ट प्रभावित, जेलेंस्की बोले- यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा

यूक्रेन ने रूस पर दागे 1000 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइलें, तेल डिपो में आग, मॉस्को एयरपोर्ट प्रभावित, जेलेंस्की बोले- यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगारूस-यूक्रेन युद्ध के बीच गुरुवार को यूक्रेन ने रूस पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक को अंजाम दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रातभर में करीब 1,000 यूक्रेनी ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। इनमें से लगभग 200 ड्रोन राजधानी मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति Volodymyr Zelenskyy ने इन हमलों को रूस द्वारा यूक्रेनी शहरों पर किए जा रहे हमलों का 'पूरी तरह उचित जवाब' बताया। दूसरी ओर रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेन पर 7 मिसाइलें और 239 ड्रोन दागे।

कथा की आड़ में 'फर्जी शादी' की साजिश, दुष्कर्म कर हड़पे लाखों रुपए और सोने-चांदी के जेवर, कथावाचक पवनदेव फरार

कथा की आड़ में 'फर्जी शादी' की साजिश, दुष्कर्म कर हड़पे लाखों रुपए और सोने-चांदी के जेवर, कथावाचक पवनदेव फरारश्रीराम नगरी अयोध्या से आस्था और विश्वास को शर्मसार करने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां के एक चर्चित कथावाचक पवनदेव महाराज पर बिहार की एक महिला ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर हड़पने का संगीन आरोप लगाया है।

पूर्व PM के बेटे के साथ Cyber Fraud, 7.8 करोड़ रुपए की ठगी, कैसे फंसे जालसाजों के जाल में

पूर्व PM के बेटे के साथ Cyber Fraud, 7.8 करोड़ रुपए की ठगी, कैसे फंसे जालसाजों के जाल मेंपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे नरेश गुजराल के साथ बड़ा साइबइ फ्रॉड का मामला सामने आया है। इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998 तक भारत के 12वें प्रधानमंत्री रहे थे। साइबर जालसाजों ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य नरेश गुजराल की पहचान का इस्तेमाल कर ऑनलाइन ‘मैसेजिंग एप्लिकेशन’ के माध्यम से उनकी कंपनी के वित्तीय कर्मचारियों से 7.8 करोड़ रुपए की ठगी कर ली।

Electric Scooter खरीदने से पहले 14 जरूरी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी

Electric Scooter खरीदने से पहले 14 जरूरी बातें जो आपके लिए जानना जरूरीबढ़ती पेट्रोल-डीजल कीमतों के चलते इलेक्ट्रिक स्कूटर (ई-स्कूटर) तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और कम खर्च में सफर करने की चाह रखने वालों के लिए ई-स्कूटर एक बेहतर विकल्प बनकर उभरे हैं। हालांकि बाजार में उपलब्ध दर्जनों मॉडल और ब्रांड के बीच सही इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनना आसान नहीं है।

राहुल गांधी के साथ कोटा में खड़ा हुआ Gen-Z, NEET पेपर लीक और देश के एजुकेशन सिस्‍टम का किया पोस्‍टमार्टम

राहुल गांधी के साथ कोटा में खड़ा हुआ Gen-Z, NEET पेपर लीक और देश के एजुकेशन सिस्‍टम का किया पोस्‍टमार्टमकितने स्‍टूडेंट NEET देते हैं, कितने होते हैं खर्च और पेपर लीक से देश में कितने स्‍टूडेंट ने की आत्‍महत्‍याएं?

और भी वीडियो देखें

जियो आईपीओ का इंतजार खत्म, 27 करोड़ शेयरों तक का फ्रेश इश्यू लाएगी कंपनी

जियो आईपीओ का इंतजार खत्म, 27 करोड़ शेयरों तक का फ्रेश इश्यू लाएगी कंपनीदेश के सबसे चर्चित IPO में से एक माने जा रहे जियो प्लेटफ़ॉर्म्स के सार्वजनिक निर्गम की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी जानकारी में बताया कि जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बोर्ड ने 27 करोड़ इक्विटी शेयरों तक के फ्रेश इश्यू को मंजूरी दी है। इन शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर होगी। इश्यू प्राइस बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए तय किया जाएगा।

कर्नाटक में NDA को बड़ा झटका! भाजपा-JDS में हुई भारी 'क्रॉस वोटिंग', डीके शिवकुमार के चक्रव्यूह में फंसी BJP

कर्नाटक में NDA को बड़ा झटका! भाजपा-JDS में हुई भारी 'क्रॉस वोटिंग', डीके शिवकुमार के चक्रव्यूह में फंसी BJPkarnataka MLC Election Results 2026: बेंगलुरु से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर! काउंटिंग रूम से निकलते ही भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनों ने ही दिया धोखा—जानिए कैसे भाजपा-JDS के 11 विधायकों ने गुपचुप कांग्रेस को जिता दिया।

नीट विवाद के बीच 11 छात्रों ने की खुदकुशी, अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, 1 करोड़ मुआवजे की मांग

नीट विवाद के बीच 11 छात्रों ने की खुदकुशी, अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, 1 करोड़ मुआवजे की मांगनई दिल्ली। नीट पेपर लीक विवाद के बीच अब सुसाइड मामलों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या उन्हें बर्खास्त करने की भी मांग की।

विश्व सिकल सेल दिवस : राष्ट्रपति मुर्मू ने की मप्र सरकार की सराहना, कहा- समय से पहले पूरा हो गया स्क्रीनिंग का लक्ष्य

विश्व सिकल सेल दिवस : राष्ट्रपति मुर्मू ने की मप्र सरकार की सराहना, कहा- समय से पहले पूरा हो गया स्क्रीनिंग का लक्ष्य'अंतरराष्ट्रीय सिकल सेल दिवस' के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों की मैं सराहना करती हूं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूं। यह संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखे गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया।

महाकाल में फिर VIP दर्शन पर विवाद, अक्षय आनंद ने गर्भगृह में ली फोटो, आम श्रद्धालु कतार में, सांसद फिरोजिया ने उठाए सवाल

महाकाल में फिर VIP दर्शन पर विवाद, अक्षय आनंद ने गर्भगृह में ली फोटो, आम श्रद्धालु कतार में, सांसद फिरोजिया ने उठाए सवालउज्‍जैन महाकाल मंदिर में एक बार फिर से दर्शन को लेकर विवाद सामने आया है। दरअसल, महाकाल दर्शन के बाद सोशल मीडिया पर दिल्ली के रहने वाले इन्‍फ्लूएंसर अक्षय आनंद ने अपने फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्‍वीरों में वे महाकाल के गर्भगृह में नजर आ रहे हैं। वहां फोटो ली गई और देर तक दर्शन किए गए। इसके बाद उन्‍होंने ये फोटो अपने सोशल मीडिया में शेयर की।

जून 2026 के 3 सस्ते स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बो

जून 2026 के 3 सस्ते स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बोभारतीय स्मार्टफोन मार्केट के लिए ₹20,000 का प्राइस सेगमेंट हमेशा से सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहा है। जून 2026 में यदि आप भी अपने लिए एक नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो कन्फ्यूज होना लाजमी है। इस समय मार्केट में तीन सबसे तगड़े दावेदार—POCO M8, Realme P4x और Moto G57 Power ग्राहकों के बीच जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं।

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोन

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोनस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Honor एक बार फिर बैटरी लाइफ के मामले में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। चीन से सामने आई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 10,000mAh से अधिक क्षमता वाली बैटरी और 10,000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाले डिस्प्ले के साथ एक नया स्मार्टफोन विकसित कर रही है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह स्मार्टफोन एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चल सकता है और तेज धूप में भी इसकी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकेगी।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com