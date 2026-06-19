Telegram vs WhatsApp : कौन-सा मैसेजिंग ऐप है बेहतर और दोनों में क्या है अंतर?

आज के डिजिटल दौर में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऑफिस के काम से लेकर परिवार और दोस्तों से जुड़े रहने तक, WhatsApp और Telegram सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म हैं। दोनों ऐप चैटिंग, फोटो शेयरिंग, फाइल ट्रांसफर और कॉलिंग जैसी सुविधाएं देते हैं, लेकिन इनके बीच कुछ ऐसे बड़े अंतर भी हैं जो इन्हें एक-दूसरे से अलग बनाते हैं।

क्लाउड स्टोरेज बनाता है Telegram को अलग

Telegram की सबसे बड़ी खासियत इसका क्लाउड-आधारित सिस्टम है। यूजर्स के मैसेज, फोटो और दस्तावेज Telegram के सर्वर पर सुरक्षित रहते हैं। इसका फायदा यह है कि आप किसी भी डिवाइस—स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप—से लॉग इन करके अपनी पूरी चैट हिस्ट्री एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए अलग से बैकअप लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं WhatsApp में चैट्स मुख्य रूप से डिवाइस पर स्टोर होती हैं। फोन बदलने पर चैट्स को Google Drive या iCloud बैकअप के जरिए ट्रांसफर करना पड़ता है।

प्राइवेसी और सिक्योरिटी: दोनों का अलग तरीका

WhatsApp अपने सभी निजी चैट और कॉल में डिफॉल्ट रूप से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन प्रदान करता है। इसका मतलब है कि भेजे गए संदेश केवल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले ही पढ़ सकते हैं। दूसरी ओर Telegram की सामान्य चैट्स एन्क्रिप्टेड तो होती हैं, लेकिन वे क्लाउड पर स्टोर रहती हैं। यदि यूजर पूरी तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन चाहता है, तो उसे 'Secret Chat' फीचर का उपयोग करना पड़ता है। इसमें अतिरिक्त प्राइवेसी फीचर्स मिलते हैं और मैसेज फॉरवर्डिंग भी ब्लॉक की जा सकती है।

बड़ी फाइलें भेजने में Telegram आगे

फाइल शेयरिंग के मामले में Telegram कई यूजर्स के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। WhatsApp पर अधिकतम 2GB तक की फाइल भेजी जा सकती है। Telegram भी 2GB तक की फाइल शेयरिंग की सुविधा देता है, जबकि Telegram Premium यूजर्स 4GB तक की फाइल भेज सकते हैं। यह फीचर लंबे वीडियो, सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन और बड़े दस्तावेज भेजने वालों के लिए काफी उपयोगी है।

बड़े ग्रुप्स और कम्युनिटी के लिए Telegram बेहतर

WhatsApp पर एक ग्रुप में अधिकतम 1,024 सदस्य जोड़े जा सकते हैं। वहीं Telegram के Supergroup फीचर में 2 लाख (200,000) तक सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा Telegram एडमिन्स को स्पैम कंट्रोल, नए सदस्यों के लिए मैसेज हिस्ट्री और बेहतर मॉडरेशन टूल्स जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी देता है। यही वजह है कि बड़ी कम्युनिटी और संगठनों के लिए Telegram अधिक उपयुक्त माना जाता है।

Telegram Channels से लाखों लोगों तक पहुंच

यदि किसी को बड़ी संख्या में लोगों तक संदेश पहुंचाना है, तो Telegram Channels एक प्रभावी विकल्प हैं। इनमें सब्सक्राइबर की कोई सीमा नहीं होती। यही कारण है कि कंटेंट क्रिएटर्स, ब्रांड्स और शिक्षण संस्थान अपने अपडेट, घोषणाएं और जानकारी साझा करने के लिए Telegram Channels का उपयोग करते हैं।

फोन नंबर साझा किए बिना भी हो सकता है संपर्क

Telegram में यूजर्स @username बना सकते हैं, जिससे लोग बिना फोन नंबर देखे उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके विपरीत WhatsApp पूरी तरह मोबाइल नंबर पर आधारित है, जिससे प्राइवेसी के विकल्प सीमित हो जाते हैं।

Bots और Mini Apps से बढ़ती है उपयोगिता

Telegram केवल मैसेजिंग ऐप नहीं है। इसमें Bots और Mini Apps का व्यापक इकोसिस्टम मौजूद है। इनके जरिए ऑटोमैटिक रिप्लाई, पोल और क्विज, रिमाइंडर सेट करना, गेम खेलना और कई अन्य कार्य ऑटोमेट किए जा सकते हैं।

आखिर किसे चुनें?

यदि आप केवल निजी बातचीत और रोजमर्रा की चैटिंग के लिए एक आसान और सुरक्षित ऐप चाहते हैं, तो WhatsApp एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन यदि आपको क्लाउड स्टोरेज, बड़े ग्रुप्स, पब्लिक चैनल्स, बड़े आकार की फाइल शेयरिंग, अतिरिक्त प्राइवेसी फीचर्स और ऑटोमेशन जैसी सुविधाएं चाहिए, तो Telegram ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक दोनों प्लेटफॉर्म लगातार नए फीचर्स जोड़ रहे हैं। ऐसे में सही विकल्प इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी डिजिटल जरूरतें क्या हैं और आप मैसेजिंग ऐप से किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं। Edited by : Sudhir Sharma