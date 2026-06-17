Pixel यूजर्स को मिलेगा नया Bubbles फीचर, फोल्डेबल गेमिंग मोड और दमदार सुरक्षा अपग्रेड, Android 17 अपडेट जारी

Google ने अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Android 17 का रोलआउट योग्य Pixel डिवाइसेज के लिए शुरू कर दिया है। यह अपडेट अब Google Pixel 6 सीरीज और उसके बाद के मॉडल्स, Pixel Fold तथा Pixel Tablet के लिए उपलब्ध है। नए Android 17 में मल्टीटास्किंग, गेमिंग, सुरक्षा और प्राइवेसी से जुड़े कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं।

Android 17 का सबसे बड़ा आकर्षण Bubbles फीचर है। इसकी सहायता से यूजर्स किसी भी ऐप के आइकॉन को लॉन्ग-प्रेस करके उसे एक छोटे फ्लोटिंग विंडो में बदल सकते हैं। Pixel Fold जैसे डिवाइस में ये फ्लोटिंग ऐप्स स्क्रीन के निचले-दाएं हिस्से में मौजूद Bubble Bar में दिखाई देंगे। यूजर्स सीधे Bubble Bar से ऐप्स के बीच स्विच कर सकते हैं, विंडो का आकार बदल सकते हैं या उसे फुल-स्क्रीन मोड में खोल सकते हैं।

Google ने Screen Reactions नाम का नया फीचर भी पेश किया है। इसके जरिए यूजर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय फ्रंट कैमरे से अपना रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर ओवरले के रूप में दिखाई देगा, जिससे एक ही वीडियो में स्क्रीन पर हो रही गतिविधि और यूजर की प्रतिक्रिया दोनों रिकॉर्ड हो जाएंगी। कंपनी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग और एनोटेशन टूल्स को भी नए टूलबार के साथ अपडेट किया है।

फोल्डेबल फोन के लिए खास गेमिंग मोड

Android 17 में फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के लिए एक समर्पित Gaming Mode भी जोड़ा गया है। इस मोड में स्क्रीन के निचले हिस्से पर गेमिंग कंट्रोल दिखाई देंगे, जो एक वर्चुअल गेमपैड की तरह काम करेंगे। Google का दावा है कि नया अपडेट मेमोरी मैनेजमेंट को बेहतर बनाता है, जिससे गेमिंग के दौरान फ्रेम ड्रॉप और लैग की समस्या कम होगी।

सुरक्षा और प्राइवेसी को मिली अतिरिक्त मजबूती

Android 17 में यूजर्स को Temporary Precise Location Sharing फीचर मिलेगा, जिसके तहत वे किसी ऐप को सीमित समय के लिए ही अपनी सटीक लोकेशन एक्सेस करने की अनुमति दे सकेंगे। इसके अलावा, नए Granular Contact Sharing Controls की मदद से यूजर पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट की बजाय केवल चुनिंदा संपर्कों को ही किसी ऐप के साथ साझा कर सकेंगे।

Google ने Find Hub में 'Mark as Lost' विकल्प भी जोड़ा है, जिससे खोए हुए डिवाइस को रिमोटली लॉक किया जा सकेगा। वहीं Live Threat Detection को और बेहतर बनाया गया है ताकि संदिग्ध ऐप्स और ऑनलाइन स्कैम्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया जा सके। साथ ही Advanced Protection फीचर को भी मजबूत किया गया है, जिससे जटिल साइबर खतरों के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी।

PIN सुरक्षा को भी पहले से मजबूत बनाया गया है। अब गलत PIN अनुमान लगाने के प्रयासों की संख्या कम कर दी गई है और हर असफल प्रयास के बाद दोबारा कोशिश करने के लिए अधिक समय तक इंतजार करना होगा। Edited by : Sudhir Sharma