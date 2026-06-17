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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 17 जून 2026 (17:29 IST)

What is the TRAI DND app : स्पैम कॉल और फालतू प्रमोशनल मैसेज से मिलेगा छुटकारा, मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ा फायदा

TRAI DND App
अगर आप भी हर दिन आने वाली स्पैम कॉल्स और प्रमोशनल SMS से परेशान हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने अपने आधिकारिक Do Not Disturb (DND) ऐप के जरिए मोबाइल यूजर्स को अनचाहे कॉल और मैसेज पर बेहतर नियंत्रण देने की सुविधा उपलब्ध कराई है।
TRAI DND ऐप की मदद से यूजर्स अपने स्मार्टफोन से ही DND सेवा को सक्रिय कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन प्राथमिकताओं को अपडेट कर सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि वे किस तरह के प्रमोशनल कॉल और संदेश प्राप्त करना चाहते हैं। इससे अनावश्यक स्पैम को रोका जा सकता है, जबकि जरूरी अलर्ट और सेवा संबंधी संदेश पहले की तरह मिलते रहेंगे।

क्यों इंस्टॉल करें TRAI DND ऐप?

 
TRAI का कहना है कि यह ऐप मोबाइल यूजर्स को अपने फोन पर आने वाले प्रमोशनल संचार पर अधिक नियंत्रण देता है। इसके फायदे हैं:
  • स्पैम कॉल और मैसेज में कमी
  • बेहतर और पारदर्शी टेलीकॉम अनुभव
  • TRAI के नियमों के अनुरूप संचार प्रबंधन
  • सभी मोबाइल नेटवर्क पर समान अनुभव

 TRAI DND ऐप की प्रमुख विशेषताएं

TRAI DND ऐप यूजर्स को कई उपयोगी सुविधाएं प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:
 
  • फुल DND या आंशिक DND (Partial DND) का विकल्प
  • प्रमोशनल कॉल और मैसेज की विभिन्न श्रेणियों को अनुमति देने या ब्लॉक करने की सुविधा
  • OTP सत्यापन के जरिए कुछ ही मिनटों में DND सक्रिय करना
  • कभी भी DND स्टेटस की जांच और अपडेट
  • आसान, सुरक्षित और यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस
इस ऐप के जरिए यूजर्स को अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करने या जटिल मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे सीधे ऐप से अपनी पसंद के अनुसार सेटिंग्स बदल सकते हैं।
 

कौन कर सकता है इस्तेमाल?

 
यह ऐप खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो:
 
  • टेलीमार्केटिंग कॉल्स को कम करना चाहते हैं
  • प्रमोशनल मैसेज पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं
  • DND प्राथमिकताओं को आसानी से अपडेट करना चाहते हैं
  • सुरक्षित और पारदर्शी कम्युनिकेशन अनुभव की तलाश में हैं
बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और स्पैम के दौर में TRAI DND ऐप मोबाइल यूजर्स के लिए एक उपयोगी टूल साबित हो सकता है। यह न केवल अनचाहे कॉल और संदेशों से राहत दिलाता है, बल्कि भारत में अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद टेलीकॉम इकोसिस्टम बनाने में भी मदद करता है।  Edited by : Sudhir Sharma
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