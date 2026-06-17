What is the TRAI DND app : स्पैम कॉल और फालतू प्रमोशनल मैसेज से मिलेगा छुटकारा, मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ा फायदा

अगर आप भी हर दिन आने वाली स्पैम कॉल्स और प्रमोशनल SMS से परेशान हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने अपने आधिकारिक Do Not Disturb (DND) ऐप के जरिए मोबाइल यूजर्स को अनचाहे कॉल और मैसेज पर बेहतर नियंत्रण देने की सुविधा उपलब्ध कराई है।

क्यों इंस्टॉल करें TRAI DND ऐप? TRAI का कहना है कि यह ऐप मोबाइल यूजर्स को अपने फोन पर आने वाले प्रमोशनल संचार पर अधिक नियंत्रण देता है। इसके फायदे हैं:

स्पैम कॉल और मैसेज में कमी

बेहतर और पारदर्शी टेलीकॉम अनुभव

TRAI के नियमों के अनुरूप संचार प्रबंधन

सभी मोबाइल नेटवर्क पर समान अनुभव

TRAI DND ऐप की प्रमुख विशेषताएं

TRAI DND ऐप यूजर्स को कई उपयोगी सुविधाएं प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:

फुल DND या आंशिक DND (Partial DND) का विकल्प

प्रमोशनल कॉल और मैसेज की विभिन्न श्रेणियों को अनुमति देने या ब्लॉक करने की सुविधा

OTP सत्यापन के जरिए कुछ ही मिनटों में DND सक्रिय करना

कभी भी DND स्टेटस की जांच और अपडेट

आसान, सुरक्षित और यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस

1. Interested in travel offers?

Great.



2. Looking for insurance plans?

Maybe.



3. Want real estate calls every day?

Probably not.



Here’s the question:

Why should someone else decide what promotional communications you receive?

Read More — TRAI (@TRAI) June 17, 2026 इस ऐप के जरिए यूजर्स को अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करने या जटिल मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे सीधे ऐप से अपनी पसंद के अनुसार सेटिंग्स बदल सकते हैं।

कौन कर सकता है इस्तेमाल? यह ऐप खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो: