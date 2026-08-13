उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन टनल ढही, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू
उत्तराखंड के चमोली जिले में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। विष्णुगाड-पीपलकोटी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए बनाई जा रही निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा अचानक ढह गया। हादसे के बाद कई मजदूरों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल को मौके पर भेजा गया। रेस्क्यू टीम ने टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया है।
लैंडस्लाइड के बाद टनल का हिस्सा ढहने की आशंका
शुरुआती जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन टनल के अंदर लैंडस्लाइड होने के कारण यह हादसा हुआ। मलबा गिरने के बाद टनल का एक हिस्सा ढह गया और वहां काम कर रहे मजदूर अंदर फंस गए। रेस्क्यू टीमें फिलहाल मलबा हटाकर अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं।
मजदूरों को सुरक्षित निकालने में जुटी रेस्क्यू टीम
पीपलकोटी स्थित THDC टनल के भीतर मलबा एवं पानी आने की सूचना प्राप्त हुई है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 13, 2026
घटना की गंभीरता को देखते हुए @NDRFHQ और @uksdrf की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया है। जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित एजेंसियों को युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
स्वयं भी…
हादसे के बाद प्रशासन और संबंधित अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बचावकर्मी मलबे को हटाने के साथ टनल के अंदर सुरक्षित रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल कितने मजदूर टनल के अंदर फंसे हैं और उनकी स्थिति क्या है, इसकी सटीक जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति पर नजर रखी जा रही है।