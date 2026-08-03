  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. geetanjali angmo praises christopher nolan the odyssey criticises bollywood storytelling
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 3 August 2026 (11:11 IST)

क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' से प्रभावित हुईं सोनम वांगचुक की पत्नी सोनम, बॉलीवुड को दी बड़ी सीख

Geetanjali Angmo
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (11:12 IST)
google-news
एक्टिविस्ट और इनोवेटर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने हाल ही में हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' की जमकर सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय सिनेमा की मौजूदा स्थिति और कहानी कहने के तरीके पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 
 
यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग और '3 इडियट्स' फिल्म को लेकर आमिर खान का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। गीतांजलि आंग्मो ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में वर्ष 2024 में न्यूयोर्क के दौरान क्रिस्टोफर नोलन के साथ हुई अपनी मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने नोलन के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए 'द ओडिसी' को बड़े पर्दे पर देखने के अनुभव को अद्भुत बताया।
 
गीतांजलि के अनुसार, फिल्म की मूल विषयवस्तु भारतीय दर्शन और महागाथाओं के बेहद करीब है। इसमें दिखाया गया नायक का सफर, धर्म, नियति, वनवास, प्रलोभन, घर वापसी और इंसान के भीतर आने वाला बदलाव - ये सब भारतीय संस्कृति और सोच के मूल स्तंभ रहे हैं।
 
बॉलीवुड को गीतांजलि की सलाह
भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं की समृद्ध परंपरा पर प्रकाश डालते हुए गीतांजलि ने हिंदी सिनेमा जगत को आत्ममंथन करने की सलाह दी। उन्होंने लिखा कि भारत के पास ऐसी महागाथाओं का अनमोल खजाना मौजूद है। यदि बॉलीवुड इन्हें केवल व्यावसायिक मनोरंजन के नजरिए से न देखकर संवेदनशीलता, बड़े कैनवास और बौद्धिक गहराई के साथ पर्दे पर उतारे, तो यह समाज को नई दिशा दे सकता है।
 
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि सिनेमा केवल समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि यह जनमानस की सोच को आकार देता है। इसलिए बॉलीवुड को एक 'क्लासरूम' की तरह अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
सोनम वांगचुक का अनशन और '3 इडियट्स' को लेकर आमिर खान का बयान
गीतांजलि आंग्मो का यह विचारशील बयान ऐसे समय आया है, जब उनके पति और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर 26 दिनों की लंबी भूख हड़ताल समाप्त कर चुके हैं। वांगचुक NEET पेपर लीक मामले के बाद देश की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे थे।
 
इस आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर यह उम्मीद जताई जा रही थी कि बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान सार्वजनिक रूप से वांगचुक के समर्थन में आएंगे। दरअसल, वर्षों से यह व्यापक धारणा रही है कि आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' का मुख्य किरदार 'फुंसुक वांगडू' सोनम वांगचुक के जीवन से ही प्रेरित था। फिल्म में 'चतुर' की भूमिका निभाने वाले अभिनेता ओमी वैद्य ने भी वांगचुक के समर्थन में अपनी आवाज उठाई थी।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
अल्लू अर्जुन ने फ्रेंडशिप डे पर पेश की मिसाल, AA23 में दोस्तों को दिया बड़ा मौका, माइथ्री मूवी मेकर्स के साथ बनाया को-प्रोड्यूसर!

अल्लू अर्जुन ने फ्रेंडशिप डे पर पेश की मिसाल, AA23 में दोस्तों को दिया बड़ा मौका, माइथ्री मूवी मेकर्स के साथ बनाया को-प्रोड्यूसर!

अल्लू अर्जुन ने फ्रेंडशिप डे पर पेश की मिसाल, AA23 में दोस्तों को दिया बड़ा मौका, माइथ्री मूवी मेकर्स के साथ बनाया को-प्रोड्यूसर!आज पूरी दुनिया फ्रेंडशिप डे मना रही है। ऐसे में अल्लू अर्जुन ने दोस्ती की ऐसी मिसाल पेश की है, जो हर किसी को प्रेरित करती है। आइकॉन स्टार ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म AA23 में अपने चार सबसे करीबी दोस्तों बनी वास, संदीप रामिनेनी, नटराज और स्वाति को सह-निर्माता बनाया है।

आकांक्षा चौधरी ने सुनाई कास्टिंग काउच की दर्दनाक कहानी, बोलीं- 'पैसों के बदले मेरे साथ सोने की डिमांड हुई'

आकांक्षा चौधरी ने सुनाई कास्टिंग काउच की दर्दनाक कहानी, बोलीं- 'पैसों के बदले मेरे साथ सोने की डिमांड हुई'ग्लैमर और चकाचौंध से भरी मनोरंजन दुनिया की चमक-धमक के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छिपा है, जो अक्सर नए कलाकारों के सपनों को चकनाचूर कर देता है। हाल ही में रियलिटी शो 'लॉक अप 2' से बाहर हुईं मॉडल और एक्ट्रेस आकांक्षा चौधरी ने इंडस्ट्री के इसी काले अध्याय कास्टिंग काउच पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है।

फिल्मों के साथ बिजनेस में भी आगे रितिक रोशन, 5 साल की बड़ी प्रॉपर्टी डील चर्चा में

फिल्मों के साथ बिजनेस में भी आगे रितिक रोशन, 5 साल की बड़ी प्रॉपर्टी डील चर्चा मेंबॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' कहे जाने वाले अभिनेता रितिक रोशन न सिर्फ अपनी शानदार अदाकारी और डांस के लिए जाने जाते हैं, बल्कि रियल एस्टेट की दुनिया में भी उनका दिमाग काफी तेज चलता है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, रितिक रोशन ने मुंबई के सबसे महंगे और कमर्शियल हब कहे जाने वाले अंधेरी वेस्ट में अपनी एक बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी को किराए पर दिया है।

'बंटवारा 1947' के प्रमोशनल टूर में हर शहर के रियल हीरोज को सम्मानित करेंगे सनी देओल

'बंटवारा 1947' के प्रमोशनल टूर में हर शहर के रियल हीरोज को सम्मानित करेंगे सनी देओलआमिर खान प्रोडक्शंस की 'बंटवारा 1947', जिसका निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है और जिसमें शबाना आजमी, सनी देओल और प्रीति जिंटा अहम किरदारों में हैं, 14 अगस्त 2026 यानी विभाजन दिवस पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हाल ही में रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

Friendship Day Special: 'सोनू के टीटू की स्वीटी' में कार्तिक आर्यन ने सिखाया सच्ची दोस्ती का मतलब

Friendship Day Special: 'सोनू के टीटू की स्वीटी' में कार्तिक आर्यन ने सिखाया सच्ची दोस्ती का मतलबफ्रेंडशिप डे उन मशहूर ऑन-स्क्रीन फ्रेंडशिप का जश्न मनाने का एक शानदार मौका है, जिसने दर्शकों पर गहरा असर डाला है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है 2018 की हिट फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' में कार्तिक आर्यन का सोनू का किरदार। लव रंजन द्वारा डायरेक्टेड यह फिल्म बड़ी हिट रही और इसने दर्शकों से खूबसूरती से कनेक्ट किया।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।