20,000 के बजट में ये हैं जून 2026 के टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग प्रोसेसर का धांसू कॉम्बो

भारतीय स्मार्टफोन मार्केट के लिए ₹20,000 का प्राइस सेगमेंट हमेशा से सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहा है। जून 2026 में यदि आप भी अपने लिए एक नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो कन्फ्यूज होना लाजमी है। इस समय मार्केट में तीन सबसे तगड़े दावेदार—POCO M8, Realme P4x और Moto G57 Power ग्राहकों के बीच जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं।

1. Realme P4x 5G: गेमिंग का असली किंग (Dimensity 7400 Ultra)

अगर आप स्मार्टफोन में BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी या फ्री फायर जैसे हैवी गेम्स खेलना पसंद करते हैं, तो रियलमी का यह नया फोन आपकी पहली पसंद होना चाहिए।



• प्रोसेसर और परफॉर्मेंस : इसमें इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4nm) चिपसेट दिया गया है। टेक एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए AnTuTu v10 बेंचमार्क टेस्ट में इस प्रोसेसर ने 7,80,000+ का स्कोर हासिल किया है, जो इस बजट में सबसे ज्यादा है। यह स्मूथ 90FPS गेमिंग को आराम से सपोर्ट करता है।

• बैटरी और डिस्प्ले : भारी परफॉर्मेंस के साथ इसमें 7,000mAh की टाइटन बैटरी और 45W की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जो गेमर्स के लिए एक जबरा कॉम्बो है। साथ ही, इसका 144Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले गेमिंग को मक्खन जैसा बनाता है।

2. POCO M8 5G: स्टाइल, डिस्प्ले और बैलेंस परफॉर्मेंस

पोको ने इस बार परफॉर्मेंस के साथ-साथ लुक और डिस्प्ले क्वालिटी पर भी विशेष ध्यान दिया है। ₹20,000 से कम में यह फोन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक प्रीमियम दिखने वाला डिवाइस चाहते हैं।



• प्रोसेसर और बेंचमार्क : POCO M8 में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। गीकबेंच 6 (Geekbench 6) के टेस्ट के अनुसार, इसका सिंगल-कोर स्कोर लगभग 1017 और मल्टी-कोर स्कोर 2942 के आसपास रहता है। रोजमर्रा के टास्क और मल्टीटास्किंग के लिए यह बेहद स्मूथ और भरोसेमंद है।



• यूनीक फीचर्स : पोको ने इसमें 6.77-इंच का 120Hz Flow AMOLED कर्व्ड डिस्प्ले दिया है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 3200 nits है। इस बजट में इतना शानदार और ब्राइट कर्व्ड डिस्प्ले मिलना वाकई कमाल है। इसमें 5520mAh की बैटरी और 45W चार्जिंग सपोर्ट है।

3. Moto G57 Power: बैटरी का बाहुबली और नेचुरल कैमरा (Sony LYT 600)

मोटोरोला का यह फोन उन यूज़र्स के लिए वरदान है जो बार-बार चार्जिंग पर फोन लगाने के झंझट से मुक्ति चाहते हैं और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पसंद करते हैं

• बैटरी लाइफ (7,000mAh): जैसा कि इसके नाम में ही 'Power' है, इसमें 7,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है। 91mobiles के लाइव बैटरी ड्रेन टेस्ट में इस फोन ने 9 घंटे से ज्यादा का स्क्रीन-ऑन-टाइम (SoT) दिया, जिसके बाद भी 43% बैटरी बची हुई थी! सामान्य उपयोग में इसकी बैटरी आराम से 2.5 दिन तक चल जाती है।

• कैमरा डिपार्टमेंट (Sony LYT 600): मोटो ने यहाँ बड़ा दांव खेला है। इसके 50MP के मुख्य कैमरे में Sony LYT-600 फ्लैगशिप-ग्रेड सेंसर (f/1.8 अपर्चर के साथ) का इस्तेमाल किया गया है। बड़े सेंसर साइज के कारण यह रात के समय और कम रोशनी में भी बेहद क्रिस्प, शार्प और नेचुरल टोन वाली तस्वीरें क्लिक करता है, जो इस बजट के अन्य फोन्स नहीं कर पाते。 इसमें Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर मिलता है।

आपके लिए कौनसा रहेगा बेस्ट

1. यदि आप एक हार्डकोर गेमर हैं और आपको बिना लैग के हैवी परफॉर्मेंस चाहिए, तो आंख बंद करके Realme P4x ले लीजिए।

2. यदि आपको लुक्स, प्रीमियम कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और बेहतरीन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस चाहिए, तो POCO M8 आपके लिए परफेक्ट मैच है।

3. यदि आपकी प्राथमिकता लंबी बैटरी लाइफ, क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड (Hello UI) और बेहतरीन कैमरा फोटोग्राफी है, तो Moto G57 Power इस बजट का सबसे पक्का खिलाड़ी है।

