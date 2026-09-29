भारत-म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स की पेट्रोलिंग टीम पर हमला, 1 जवान शहीद, 4 घायल

अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास मंगलवार सुबह असम राइफल्स की पेट्रोलिंग टीम पर संदिग्ध उग्रवादियों ने हमला कर दिया। हमले में असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई जबकि चार अन्य जवान घायल हुए हैं। खबरों के मुताबिक घटना सुबह करीब 6.30 बजे नम्पोंग सर्किल के तहत नम्पोंग नाला के पास हुई। उस समय 21 असम राइफल्स के जवान उस इलाके में गश्त कर रहे थे, जहां भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है।

फायरिंग में हवलदार जांखोकाई कूकी की मौत

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, पेट्रोलिंग टीम पर संदिग्ध उग्रवादियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में 42 वर्षीय हवलदार जांखोकाई कूकी की मौत हो गई। गोलीबारी में चार अन्य जवान भी घायल हुए हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। हालांकि फिलहाल उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

हमले के बाद सुरक्षा अभियान तेज

अधिकारियों के मुताबिक, हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में अभियान तेज कर दिया है। शुरुआती रिपोर्टों में हमले के पीछे NSCN (K-YA) से जुड़े उग्रवादियों की संभावित भूमिका की बात कही गई है। हालांकि, अधिकारियों ने अभी हमलावरों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

चांगलांग पुलिस को भी घटना की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि भारत-म्यांमार सीमा पर हुई घटना की सूचना मिली है और चांगलांग थाने के प्रभारी अधिकारी (OC) से इससे जुड़ी जानकारी एकत्र करने को कहा गया है।

संवेदनशील माना जाता है चांगलांग का सीमा क्षेत्र

अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग जिला भारत-म्यांमार सीमा से लगा हुआ है। इस क्षेत्र में सीमा पार सक्रिय उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों के कारण सुरक्षा की दृष्टि से यह इलाका संवेदनशील माना जाता है। फिलहाल सुरक्षा बल पूरे इलाके में तलाशी और निगरानी अभियान चला रहे हैं।