LIVE: नेपाल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 903, 4000 से ज्यादा लापता

नेपाल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 903, 4000 से ज्यादा लापता
Latest News Today Live Updates in Hindi : नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4 हजार से ज्यादा लोग अभी भी लापता। पल पल की जानकारी...
12:15 PM, 31st Aug
केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि हम सबकी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। अंकित एक कलाकार था, जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से ये अपराध रचा गया, ये संगीन अपराध है। इसे गंभीरता से लिया गया है। कार्रावाई पुलिस प्रशासन की जारी है। मैं यहां मिलने आया हूं। ये हमारा गांव है। हमारे लोग हैं। मैंने परिवार से कहा कि धैर्य रखें। मुख्यमंत्री ने भी अपनी संवेदनाएं दी हैं। कानून की अपनी चाल होती है। कानून व्यवस्था तभी कायम रह पाती है जब लोगों का विश्वास व्यवस्था पर बना रहे।
11:00 AM, 31st Aug
नेपाल की बाढ़ में अब तक 903 मौतें हुईं, 4000 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसमें सबसे ज्यादा पॉवर प्रोजेक्ट के कार्यों में लगे 933 लोग लापता हैं।
09:57 AM, 31st Aug
अमेरिका और ईरान में फिर तेज हुई जंग। अमेरिका ने खर्ग द्वीप और लरक द्वीप पर किया हमला। ईरान ने भी जॉर्डन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। ALSO READ: Trump का खर्ग द्वीप पर बड़ा दावा, कहा- 'पूरी तरह तबाह'; होर्मुज जलडमरूमध्य के पास फिर आमने-सामने अमेरिका-ईरान
08:38 AM, 31st Aug
उत्तर प्रदेश के शामली में सोमवार तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो बदमाश मारे गए। पुलिस के मुताबिक, दोनों बदमाश अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल शूटर थे और उनकी गिरफ्तारी पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। ALSO READ: शामली में पुलिस मुठभेड़, अंकित बालियान हत्याकांड के दो शूटर ढेर