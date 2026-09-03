Tata Curvv Series X Launch: ₹10 लाख की शुरुआती कीमत, 360 डिग्री कैमरा से ADAS तक मिलेंगे ये फीचर्स

Tata Curvv Series X Launch: टाटा मोटर्स ने अपनी लोकप्रिय SUV-कूपे Curvv का नया Series X वेरिएंट लाइनअप भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत ₹10 लाख से ₹19 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। कंपनी ने नए लाइनअप में वेरिएंट्स को दोबारा व्यवस्थित करने के साथ कई ऐसे फीचर्स निचले और मिड-स्पेक मॉडल में शामिल किए हैं, जो पहले महंगे वेरिएंट तक सीमित थे।

इसके अलावा Dark Edition को भी पहले के मुकाबले ज्यादा वेरिएंट में उपलब्ध कराया गया है। खास बात यह है कि Curvv Series X में पहले की तरह तीन इंजन विकल्प मिलते रहेंगे।

₹10 लाख से शुरू होती है कीमत

नई Tata Curvv Series X का सबसे किफायती Smart X वेरिएंट है। इसकी कीमत पुराने बेस वेरिएंट की तुलना में करीब ₹24,000 ज्यादा है। कंपनी ने पेट्रोल और डीजल मॉडल के बीच कीमत का अंतर भी घटाया है। अब यह अंतर ₹1.3 लाख है, जो पहले ₹1.5 लाख था। इसी तरह ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के लिए अतिरिक्त कीमत भी ₹1.5 लाख से घटकर ₹1.3 लाख हो गई है।

कम कीमत वाले वेरिएंट में ज्यादा फीचर्स

Curvv Series X की सबसे बड़ी खासियत इसका फीचर-लोडेड लाइनअप है। Pure X जैसे अपेक्षाकृत निचले वेरिएंट से ही 10.25-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलने लगती है।

इसके अलावा कार में:

Wireless Android Auto और Apple CarPlay

Automatic Climate Control

Cruise Control

Push-Button Start

Auto-Folding ORVMs

10.25-इंच Digital Instrument Cluster

Multiple Drive Modes

Front और Rear USB Ports

Cooled Glove Box

जैसे फीचर्स मिलते हैं।

केबिन में हल्के रंग की इंटीरियर थीम और लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए AC वेंट्स, रियर आर्मरेस्ट और Reclining Rear Seats भी मिलती हैं।

पीछे बैठने वालों के लिए ज्यादा जगह

Tata ने Curvv Series X के केबिन में भी बदलाव किए हैं। फ्रंट सीट बैक को 10 mm पतला किया गया है, जबकि रियर सीट को 20 mm पीछे और 10 mm नीचे किया गया है। इससे पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए ज्यादा जगह मिलती है।

अन्य प्रमुख फीचर्स में:



Panoramic Sunroof

360-Degree Camera

Blind-View Monitor

Rain-Sensing Wipers

Automatic Headlamps

शामिल हैं।

सेफ्टी के लिए सभी प्रमुख वेरिएंट में 6 एयरबैग, ESP, Hill-Hold Control, ABS के साथ EBD और Rear Parking Sensors जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

टॉप वेरिएंट में 12.3-इंच स्क्रीन और JBL साउंड

Curvv Series X के टॉप-स्पेक वेरिएंट में फीचर्स और भी प्रीमियम हो जाते हैं। इसमें 12.3-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ 9-स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम दिया गया है।

इसके अलावा:

Ventilated Front Seats

6-Way Powered Driver Seat

Ambient Lighting

Wireless Charging

Twin-Zone Climate Control

Level 2 ADAS

Air Purifier

Connected Car Technology

Gesture-Controlled Powered Tailgate

जैसे फीचर्स भी उपलब्ध हैं।

Dark Edition अब ज्यादा वेरिएंट में

Tata Curvv Series X का बाहरी डिजाइन मौजूदा Curvv जैसा ही SUV-Coupe स्टाइल वाला है। इसमें Flush Door Handles, LED Headlamps, DRLs और LED Tail-Lamps मिलते हैं। हालांकि, Series X में पहले के क्रोम ग्रिल की जगह ब्लैक ग्रिल ट्रीटमेंट दिया गया है। कंपनी ने Dark Edition को भी अब लाइनअप में नीचे के वेरिएंट तक उपलब्ध करा दिया है। इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में ब्लैक थीम देखने को मिलती है। निचले वेरिएंट में 17-इंच Diamond-Cut Alloy Wheels, जबकि ऊंचे वेरिएंट में 18-इंच Alloy Wheels दिए गए हैं।

तीन इंजन विकल्प बरकरार

Tata Curvv Series X में कंपनी ने मौजूदा तीन इंजन विकल्पों को बरकरार रखा है।

1.2-लीटर Turbo Petrol

पावर: 120 hp

टॉर्क: 170 Nm

1.2-लीटर Direct-Injection Turbo Petrol

पावर: 125 hp

टॉर्क: 225 Nm

1.5-लीटर Diesel

पावर: 118 hp

टॉर्क: 260 Nm

120 hp वाला 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक (DCA) गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हैं। वहीं, 125 hp वाला 1.2-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन केवल टॉप-स्पेक Accomplished X+ वेरिएंट में दिया गया है और इसे 7-स्पीड DCA गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

आसान भाषा में समझें तो क्या बदला?

Tata Curvv Series X का फोकस ज्यादा कीमत बढ़ाए बिना ज्यादा फीचर्स उपलब्ध कराने पर है। कंपनी ने महंगे वेरिएंट के कई फीचर्स को निचले और मिड-स्पेक मॉडल तक पहुंचाया है। वहीं, Dark Edition की उपलब्धता बढ़ने से ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे।