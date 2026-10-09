Best Selling Cars: Baleno से Ertiga तक, भारत में सबसे ज्यादा बिकीं ये 10 कारें

अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सितंबर 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इस महीने मारुति सुजुकी की Baleno देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। टाटा मोटर्स की Nexon और Punch ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। टॉप 10 कारों की सूची में मारुति सुजुकी के छह मॉडल शामिल रहे।

सितंबर 2026 में Baleno की कुल 25,392 यूनिट डीलरों को भेजी गईं। सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 13,173 यूनिट था। इस तरह कार की थोक बिक्री में सालाना आधार पर 93 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये आंकड़े कंपनियों की थोक बिक्री यानी डीलरों को भेजी गई गाड़ियों के हैं। इन्हें ग्राहकों को हुई वास्तविक खुदरा बिक्री के आंकड़ों से अलग समझना चाहिए।

सितंबर 2026 में सबसे ज्यादा बिकीं ये 10 कारें

1. Maruti Baleno: सबसे आगे रही

मारुति सुजुकी Baleno सितंबर में 25,392 यूनिट के साथ पहले स्थान पर रही। पिछले साल इसी महीने इसकी 13,173 यूनिट बिकी थीं। सालाना आधार पर 93 प्रतिशत की बढ़ोतरी इस लिस्ट में सबसे अधिक वृद्धि में से एक रही। प्रीमियम हैचबैक खरीदने वालों के लिए Baleno इस महीने सबसे आगे रही।

2. Tata Nexon: बिक्री में गिरावट, फिर भी दूसरा स्थान

टाटा Nexon की सितंबर 2026 में 20,456 यूनिट डीलरों को भेजी गईं। पिछले साल सितंबर में यह संख्या 22,573 थी। यानी सालाना आधार पर बिक्री में 9 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन इसके बावजूद Nexon दूसरे स्थान पर रही।

3. Tata Punch: Nexon से मामूली अंतर

टाटा Punch 20,333 यूनिट के साथ तीसरे स्थान पर रही। Nexon और Punch के बीच सिर्फ 123 यूनिट का अंतर था। पिछले साल के मुकाबले Punch की थोक बिक्री में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4. Maruti Fronx: 40% की बढ़ोतरी

मारुति Fronx की 19,282 यूनिट बिकीं, जबकि सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 13,767 था। सालाना आधार पर 40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ Fronx चौथे स्थान पर रही।

5. Maruti Wagon R: परिवारों की पसंद बरकरार

Wagon R की 18,835 यूनिट डीलरों को भेजी गईं। पिछले साल के मुकाबले इसमें 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। व्यावहारिक इस्तेमाल और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कार तलाश रहे खरीदार इस मॉडल पर भी विचार कर सकते हैं।

6. Maruti Dzire: टॉप 10 में एकमात्र सेडान

मारुति Dzire 17,754 यूनिट के साथ छठे स्थान पर रही। हालांकि, इसकी बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 11 प्रतिशत की गिरावट आई। सितंबर की टॉप 10 सूची में Dzire एकमात्र सेडान रही।

7. Hyundai Creta: SUV सेगमेंट में मजबूत मौजूदगी

Hyundai Creta की 17,657 यूनिट बिकीं। सितंबर 2025 के 18,861 यूनिट के मुकाबले इसमें 6 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन Creta टॉप 10 में अपनी जगह बनाए रखने में सफल रही।

8. Maruti Swift: छोटी कारों की मांग कायम

Maruti Swift ने 17,399 यूनिट की थोक बिक्री दर्ज की। पिछले साल के मुकाबले इसमें 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह आंकड़ा बताता है कि SUV की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद हैचबैक कारों की मांग भी बनी हुई है।

9. Mahindra Scorpio: SUV खरीदारों के बीच लोकप्रिय

Mahindra Scorpio की Scorpio-N और Scorpio Classic सहित कुल 17,313 यूनिट डीलरों को भेजी गईं। पिछले साल के मुकाबले इसमें 6 प्रतिशत की गिरावट रही। इसके बावजूद Scorpio टॉप 10 में नौवें स्थान पर रही।

10. Maruti Ertiga: सात सीटों वाली कार की मांग

मारुति Ertiga 16,911 यूनिट के साथ दसवें स्थान पर रही। पिछले साल की तुलना में इसकी थोक बिक्री 40 प्रतिशत बढ़ी। ज्यादा सीटों वाली कार चाहने वाले परिवारों और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए वाहन तलाशने वाले खरीदारों के बीच इस मॉडल की उपयोगिता इसे खास बनाती है।