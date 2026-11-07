'E20 बना 420... जनता की गाड़ी से हो रही पेट्रोल चोरी': राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल में तय सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाने के मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक तीखा पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में "E20 नहीं बल्कि 420" चल रहा है, जिससे सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है।

लैब जांच के चौंकाने वाले आंकड़े

राहुल गांधी ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने राज्य के 7 जिलों से पेट्रोल के नमूने लेकर एक मान्यता प्राप्त लैब में उनकी जांच कराई थी। जांच के जो परिणाम सामने आए, वे बेहद चौंकाने वाले हैं। जांचे गए 14 में से 11 सैंपल्स में 20% से ज्यादा इथेनॉल पाया गया।

इंडियन ऑयल (IOCL) के कुछ नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 31.2% तक मिली। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में इथेनॉल का स्तर 30.5% दर्ज किया गया। इसके अलावा IOCL, HPCL, BPCL, नायरा और शेल—चाहे सरकारी कंपनियां हों या निजी, सभी के ईंधन में तय सीमा से अधिक इथेनॉल मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि इन कंपनियों ने अपनी इन-हाउस लैब रिपोर्ट में इथेनॉल की मात्रा का जिक्र तक नहीं किया था।

E20 बना 420 - जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी! मोदी सरकार कहती है - पेट्रोल में 20% एथेनॉल है। कर्नाटक सरकार ने 7 ज़िलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जाँच करवाई। नतीजा देखिए - 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज़्यादा एथेनॉल - IOCL में 31.2%, HPCL में 30.5% - IOCL, HPCL, BPCL, Nayara, Shell - सरकारी हों या प्राइवेट - सब सीमा से ऊपर - और कंपनियों की अपनी लैब ने एथेनॉल की मात्रा रिपोर्ट में लिखी ही नहीं मतलब आप पैसा महंगे पेट्रोल का दे रहे हैं, टंकी में एथेनॉल भरा जा रहा है। नुकसान किसका? आपका। आपकी गाड़ी इतना एथेनॉल पचाने के लिए बनी ही नहीं - मतलब, घटता माइलेज, बार-बार मैकेनिक। शौक से ली गई गाड़ी की बर्बादी। और पंप पर लिखा तक नहीं कि टंकी में क्या डाला जा रहा है - चुनने का कोई विकल्प नहीं। मोदी जी, बताइए - देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है? पेट्रोल में असल में कितना एथेनॉल है? 20% से ज़्यादा मिलावट करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी? और डिबेट की चुनौती अब भी खड़ी है। ये मुद्दा भी जोड़ लेंगे - आपकी नीतियों से असल में फ़ायदा किसे हो रहा है? — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 7, 2026

महंगे पेट्रोल का पैसा, टंकी में इथेनॉल

सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उपभोक्ता महंगे भाव पर शुद्ध पेट्रोल का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन उनकी गाड़ियों की टंकी में चुपचाप इथेनॉल भरा जा रहा है। इसका सीधा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है।

उन्होंने चेतावनी दी कि देश की 99% गाड़ियां इस तरह के अत्यधिक इथेनॉल वाले ईंधन को सहने के लिए नहीं बनी हैं।

राहुल ने पोस्ट के अंत में सवाल किया कि मोदी जी, बताइए - देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है? पेट्रोल में असल में कितना इथेनॉल है? 20% से ज़्यादा मिलावट करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी? और डिबेट की चुनौती अब भी खड़ी है। ये मुद्दा भी जोड़ लेंगे - आपकी नीतियों से असल में फायदा किसे हो रहा है?