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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: बुधवार, 24 जून 2026 (13:52 IST)

इससे सस्ता नहीं कभी न मिलेगा iPhone 17, आने वाली है धमाकेदार सेल!

Apple iPhone 17 Sale
Apple iPhone 17 Sale: अगर आप भी काफी समय से Apple का लेटेस्ट और प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 17 खरीदने की सोच रहे थे, लेकिन बजट के कारण अपने कदम पीछे खींच रहे थे, तो अब आपके लिए जश्न मनाने का समय आ गया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर साल की सबसे बड़ी स्मार्टफोन सेल लाइव होने जा रही है, जहां iPhone 17 पर अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक डिस्काउंट मिलने वाला है।
 
कंपनी के इतिहास में पहली बार इस प्रीमियम फ्लैगशिप फोन की कीमत इतनी कम होने वाली है कि आप भी कहेंगे—"ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा!" आइए जानते हैं इस धमाकेदार डील और ऑफर्स की पूरी डिटेल।
 

iPhone 17 पर मिलने वाले ऑफर्स की पूरी गणित (Expected Deals)

इस अपकमिंग सेल में केवल फ्लैट डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का भी ऐसा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जो इसकी कीमत को आसमान से सीधे जमीन पर ले आएगा।
Apple iPhone 17 Sale
 
नोट : एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने स्मार्टफोन के मॉडल और उसकी वर्किंग कंडीशन पर निर्भर करेगी। अगर आपके पास पुराना आईफोन है, तो आपको बेस्ट वैल्यू मिलेगी।

क्यों खास है iPhone 17? फीचर्स जो इसे बनाते हैं 'वैल्यू फॉर मनी'

अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इस सेल में iPhone 17 को खरीदना सही फैसला होगा, तो इसके इन अपग्रेड्स पर एक नज़र डाल लीजिए:
  • 120Hz ProMotion डिस्प्ले : इस बार बेस मॉडल में भी Apple ने 6.3-इंच का बड़ा सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले दिया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यानी स्क्रॉलिंग होगी मक्खन जैसी स्मूथ!
  • A19 चिपसेट की सुपरफास्ट स्पीड : इसमें लगी है Apple की लेटेस्ट A19 चिप, जो हैवी गेमिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग और 'Apple Intelligence' (AI) के सारे टास्क चुटकियों में निपटा देती है।
  • कैमरा जो सब बदल दे : पहली बार बैक में 48MP का फ्यूजन अल्ट्रा-वाइड कैमरा और फ्रंट में 18MP का Center Stage सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो रील्स और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के शौकीनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
  • दमदार बैटरी लाइफ : Apple का दावा है कि इसकी बैटरी 30 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक दे सकती है, यानी बार-बार चार्जर ढूंढने की टेंशन खत्म।

सेल में बेस्ट डील कैसे पाएं? (Smart Buying Tips)

1. विशलिस्ट में अभी जोड़ें : सेल शुरू होने से पहले ही iPhone 17 को अपने कार्ट या विशलिस्ट में सेव कर लें, क्योंकि स्टॉक बहुत जल्दी आउट हो जाता है।
2. कार्ड्स और एड्रेस पहले से रखें तैयार : अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड की डिटेल्स और डिलीवरी एड्रेस को पहले से सेव रखें ताकि 'चेकआउट' करते समय समय बर्बाद न हो।
3. नो-कॉस्ट EMI का विकल्प : अगर आपका बजट एक बार में पूरी रकम देने का नहीं है, तो आप 6 से 9 महीने की नो-कॉस्ट EMI का फायदा उठाकर इसे हर महीने छोटी किस्त देकर अपना बना सकते हैं।
 
अगर आप अपने पुराने फोन को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका साल 2026 में दोबारा नहीं आने वाला। अपनी नजरें सेल की तारीखों पर टिकाए रखें!

(डिस्क्लेमर : यह जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। iPhone 17 खरीदते समय सभी चीजों की पहले अच्छे से जांच कर लें।) 
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