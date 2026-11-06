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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Friday, 6 November 2026 (22:44 IST)

राहुल गांधी की अमित शाह को चुनौती, बोले- मोदीजी को मेरे साथ खुली बहस के लिए मनाइए, SIR पर आमने-सामने हों

rahul gandhi vs amit shah
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (22:50 IST)
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कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भ्रमित न करें, बल्कि उन्हें मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर उनके साथ खुली बहस के लिए तैयार करें। राहुल गांधी ने कहा कि बहस के लिए कोई भी मंच और समय तय किया जा सकता है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया। इसमें अमित शाह के संसद में दिए गए दो अलग-अलग बयानों को दिखाया गया है। वीडियो में दिसंबर 2025 में संसद में अमित शाह के उस बयान का जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर दोनों सदनों में बहस नहीं हो सकती। वहीं, गुरुवार को उनके उस बयान को भी शामिल किया गया, जिसमें सरकार ने SIR पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की संभावना पर सहमति जताई थी।
 
राहुल गांधी ने हिंदी में पोस्ट करते हुए लिखा, "अमित शाह जी, मोदी जी को भ्रमित मत कीजिए। बस उन्हें मेरे साथ खुली बहस के लिए मना लीजिए। कोई भी मंच, कोई भी समय। डरो मत।"
 

राहुल गांधी पहले भी दे चुके हैं खुली बहस की चुनौती

राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती देते रहे हैं। बुधवार को भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री को बहस के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा था कि बहस एनडीटीवी पर हो सकती है और मंच तथा निर्णायक का चयन प्रधानमंत्री कर सकते हैं।
 
राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में दावा किया था कि वह पांच मिनट में साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'देशद्रोही' हैं। यह राहुल गांधी का राजनीतिक आरोप है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री को सामने आकर देश की ओर से पूछे जा रहे वोट चोरी से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए।
 

बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी की चुनौती पर उठाए सवाल

 
राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री को बहस के लिए जगह चुनने की चुनौती दे रहे हैं, जबकि संसद पहले से ही बहस का मंच है। उन्होंने राहुल गांधी को याद दिलाया कि वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी तथा गंभीरता का परिचय देना चाहिए।
 

SIR और विदेशी मदद के आरोपों पर भी बहस की मांग

इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष को 'राष्ट्रविरोधी' बताने के आरोप पर भी खुली बहस की चुनौती दी थी। उन्होंने यह सवाल भी उठाया था कि विदेशी संपर्कों से जुड़े उनके आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं किया।
 
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर विदेशी मदद से सत्ता हासिल करने का आरोप भी लगाया था। इससे पहले उन्होंने विपक्ष पर देश को अस्थिर करने के लिए विदेशी मदद लेने के आरोपों के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती दी थी।
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