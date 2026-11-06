स्थापना दिवस पर देवभूमि पहुंचे अमित शाह, बोले- 'प्रधानमंत्री मोदी ने संवारा है उत्तराखंड, सबसे पहले होगा विकसित'

Uttarakhand Foundation Day 2026: अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए पूरी दुनिया में पहचानी जाने वाली देवभूमि उत्तराखंड आज अपना राज्य स्थापना दिवस मना रही है। इस खास अवसर पर देहरादून पहुंचे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य की विकास यात्रा की सराहना करते हुए बड़ा बयान दिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में आयोजित इस भव्य समारोह में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड ने विकास के नए मील के पत्थर गढ़े हैं और आने वाले समय में यह देश के सबसे विकसित राज्यों में शुमार होगा।

उन्होंने कहा कि मोदी और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकसित भारत में सबसे पहले विकसित उत्तराखंड को बनाने का संकल्प लेना है। जीएसडीपी में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई। प्रतिव्यक्ति आय में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को उत्तराखंड की टोपी और गंगाजली की प्रदान और समुद्र मंथन का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। गृह मंत्री ने 1474 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर राज्य की विकास यात्रा पर लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

हिमालय के हिमकिरीट से सुशोभित, गंगा की पावन धारा से अभिसिंचित, शौर्य और पराक्रम की अमिट गाथाओं को अपने आंचल में समेटे देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी का जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर आदरणीय श्री अमित शाह जी द्वारा आज प्रदेश को 1,475.31 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। जो उत्तराखंड की विकास यात्रा को नई गति एवं दिशा प्रदान करेगा। — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 6, 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्योत्सव पर शुभकामनाएं दी। प्रदेशवासियों की और से गृह मंत्री का स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में अहम निर्णय लिए गए।