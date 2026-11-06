CBSE Board Exam 2027: सीबीएसई ने जारी की 10वीं-12वीं की डेटशीट, 16 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने वर्ष 2027 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से निर्धारित किया गया है।

सीबीएसई ने 6 नवंबर को परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। इस हिसाब से विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए 101 दिन का समय मिलेगा। बोर्ड की अधिसूचना के मुताबिक, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 26.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षा में 19.8 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा 83 विषयों में होगी, जबकि कक्षा 12वीं के विद्यार्थी 121 विषयों की परीक्षा देंगे।

CBSE Class 10 Datesheet 2027: 10वीं की विषयवार परीक्षा तिथियां

सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी को पेंटिंग विषय के पेपर के साथ शुरू होंगी। इसके बाद 17 फरवरी को गणित की परीक्षा आयोजित की जाएगी। विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जैसे प्रमुख विषयों की परीक्षाएं फरवरी और मार्च के दौरान होंगी। कक्षा 10वीं की मुख्य परीक्षाएं 17 फरवरी से 9 मार्च 2027 तक निर्धारित हैं। सभी परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी।

CBSE Class 12 Datesheet 2027: 12वीं की विषयवार परीक्षा तिथियां

कक्षा 12वीं की डेटशीट में विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के प्रमुख विषय शामिल हैं। परीक्षा के शुरुआती दिन भौतिक विज्ञान (Physics) का पेपर निर्धारित किया गया है। इसके बाद फरवरी में रसायन विज्ञान (Chemistry) और अकाउंटेंसी (Accountancy) की परीक्षाएं होंगी।

गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और बिजनेस स्टडीज जैसे महत्वपूर्ण विषयों के पेपर मार्च और अप्रैल के बीच आयोजित किए जाएंगे।

इसके अलावा शारीरिक शिक्षा (Physical Education), उद्यमिता (Entrepreneurship), जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology), मास मीडिया स्टडीज (Mass Media Studies), डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, गृह विज्ञान (Home Science) और लीगल स्टडीज जैसे विषय भी डेटशीट में शामिल हैं। दी गई अधिसूचना में पर्यावरण विज्ञान (Environmental Science) का अलग से पेपर सूचीबद्ध नहीं है।