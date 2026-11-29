परिसीमन बिल के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने खोला मोर्चा, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, क्यों अपनाया विरोध का रास्ता?

Uddhav Thackeray against Delimitation Bill : परिसीमन विधेयक को लेकर देश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी के बीच विपक्षी दलों ने इसके संभावित परिणामों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी परिसीमन बिल का विरोध करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन आयोग के गठन से लेकर उसमें सदस्यों की नियुक्ति तक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रभाव है। उनके मुताबिक, पूरी प्रक्रिया की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है और अब इसे केवल औपचारिक रूप देने की कोशिश की जा रही है।

उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश के लोकतांत्रिक ढांचे, राज्यों के अधिकार और चुनावी प्रतिनिधित्व से जोड़कर देखा है। उनका कहना है कि परिसीमन जैसे संवेदनशील विषय पर सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना जरूरी है। यदि प्रक्रिया की शुरुआत से ही पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं तो इसके निष्पक्ष परिणामों को लेकर भी संदेह पैदा होना स्वाभाविक है।

परिसीमन आयोग के गठन पर क्यों भड़के उद्धव ठाकरे?

उद्धव ठाकरे ने परिसीमन आयोग के गठन और उसकी नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि आयोग की संरचना इस तरह तैयार की गई है, जिससे भाजपा का प्रभाव बना रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आयोग के गठन में ही सत्तारूढ़ दल की भूमिका दिखाई दे रही है तो फिर उसकी निष्पक्षता पर भरोसा कैसे किया जा सकता है?

ठाकरे के मुताबिक, परिसीमन की प्रक्रिया में विपक्षी दलों की भागीदारी और उनकी राय को भी महत्व दिया जाना चाहिए। यह ऐसा विषय है, जिसका असर आने वाले कई वर्षों तक देश की राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए आयोग का गठन पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए।

उन्होंने समिति की संरचना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की भूमिका है। उनके आरोपों के मुताबिक, तीसरे सदस्य की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे। ठाकरे का मानना है कि ऐसी व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका बेहद सीमित रह जाती है।

पूरी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है...

उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि परिसीमन की पूरी प्रक्रिया पहले से तय योजना के तहत आगे बढ़ाई जा रही है। उनके मुताबिक, आयोग के गठन और नियुक्तियों को लेकर जो व्यवस्था बनाई गई है, उससे यह संदेह पैदा होता है कि फैसले पहले ही तय किए जा चुके हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि प्रक्रिया में सभी पक्षों की समान भागीदारी नहीं होगी तो उस पर राजनीतिक सहमति कैसे बनेगी? परिसीमन का उद्देश्य चुनावी क्षेत्रों का निष्पक्ष पुनर्गठन होना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल को चुनावी लाभ पहुंचाना। ठाकरे ने आशंका जताई कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव का इस्तेमाल राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बताया।

परिसीमन से कैसे बदल सकता है देश का राजनीतिक गणित?

यही वजह है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाना आसान नहीं है। उद्धव ठाकरे की चिंता है कि यदि सीटों की संख्या बढ़ाने का फैसला राज्यों की मौजूदा जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है तो अधिक आबादी वाले राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व तेजी से बढ़ सकता है। दूसरी ओर, जनसंख्या नियंत्रण और विकास के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अपेक्षाकृत कम राजनीतिक लाभ मिल सकता है।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर समझाया गणित

उद्धव ठाकरे ने परिसीमन के संभावित प्रभावों को समझाने के लिए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा की वर्तमान 48 सीटें हैं। यदि सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो यह आंकड़ा बढ़कर 72 हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 80 लोकसभा सीटें हैं। इसी अनुपात से वृद्धि होने पर वहां सीटों की संख्या 120 तक पहुंच सकती है।

इस तरह दोनों राज्यों के बीच मौजूदा 32 सीटों का अंतर बढ़कर 48 हो जाएगा। ठाकरे ने दक्षिण भारत के राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी राज्य को जनसंख्या नियंत्रण जैसे प्रयासों का नुकसान न उठाना पड़े। उनकी दलील है कि देश की संघीय व्यवस्था में सभी राज्यों की राजनीतिक भागीदारी और प्रभाव का संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

महाराष्ट्र के योगदान और अधिकारों का भी उठाया मुद्दा

उद्धव ठाकरे ने परिसीमन के मुद्दे पर महाराष्ट्र के आर्थिक योगदान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बड़े राजस्व योगदान वाले राज्यों में शामिल है। ऐसे में राज्य के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर किसी भी तरह का असंतुलन पैदा नहीं होना चाहिए।

उनका मानना है कि देश के विकास में योगदान देने वाले राज्यों के हितों की रक्षा करना भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आशंका जताई कि परिसीमन के बाद संसद में राज्यों की राजनीतिक ताकत का संतुलन बदल सकता है। इसका असर भविष्य में राष्ट्रीय नीतियों, बजट और राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर भी दिखाई दे सकता है।

महिला आरक्षण के समर्थन में, लेकिन परिसीमन से जोड़ने पर आपत्ति

परिसीमन विधेयक के साथ महिला आरक्षण का मुद्दा भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है। उद्धव ठाकरे ने महिला आरक्षण को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने महिला आरक्षण और परिसीमन को एक साथ जोड़ने पर आपत्ति जताई।

उनका तर्क है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को अनिवार्य शर्त नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि सरकार महिला सशक्तीकरण को लेकर गंभीर है तो उसे महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को अलग से आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह ठाकरे ने स्पष्ट किया कि उनकी आपत्ति महिला आरक्षण से नहीं, बल्कि परिसीमन की प्रक्रिया और उससे जुड़े राजनीतिक समीकरणों से है।

शिवसेना (यूबीटी) के सभी 9 सांसद करेंगे विरोध

उद्धव ठाकरे ने परिसीमन विधेयक को लेकर पार्टी की रणनीति भी स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना (यूबीटी) के सभी नौ लोकसभा सांसद इस बिल का विरोध करेंगे। पार्टी की ओर से सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया गया है। इसके तहत सभी सांसदों को संसदीय दल की बैठक में शामिल होने और सदन में पार्टी के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

पार्टी ने परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026 और संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। उद्धव ठाकरे ने अन्य राजनीतिक दलों के सांसदों से भी अपील की है कि वे इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें। उन्होंने कहा कि सांसदों को किसी राजनीतिक लाभ या दबाव के बजाय देश के लोकतांत्रिक भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए।