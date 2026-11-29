परिसीमन बिल पर स्टालिन क्यों नहीं मान रहे कांग्रेस की बात? राहुल और सोनिया ने की मुलाकात, DMK के अलग रुख से बढ़ी चिंता

Congress held meeting regarding delimitation bill : केंद्र सरकार के परिसीमन विधेयक को लेकर संसद के विशेष सत्र से ठीक पहले विपक्षी INDIA गठबंधन ने अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए सहयोगी दलों से बातचीत शुरू कर दी है। आज चेन्नई में कांग्रेस और INDIA गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने डीएमके प्रमुख एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी शामिल थे। दरअसल, परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्षी गठबंधन के भीतर मतभेद तब सामने आए, जब डीएमके ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला किया।

चेन्नई में जुटे कांग्रेस और INDIA गठबंधन के बड़े नेता

परिसीमन विधेयक पर चर्चा के लिए विपक्षी गठबंधन के कई दिग्गज नेता चेन्नई पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, केरल के नेता वीडी सतीशन और अन्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी इस राजनीतिक कवायद का हिस्सा बने। विपक्षी नेताओं की कोशिश थी कि संसद के विशेष सत्र से पहले सभी सहयोगी दलों के बीच परिसीमन विधेयक को लेकर एक समान रुख तैयार किया जाए।

INDIA गठबंधन में क्यों बढ़ी चिंता?

दरअसल, परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्षी गठबंधन के भीतर मतभेद तब सामने आए, जब डीएमके ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला किया। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने 28 नवंबर को पार्टी के सांसदों की बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की थी।

डीएमके का कहना है कि केंद्र सरकार ने उसकी दो प्रमुख मांगों को स्वीकार किया है। पहली मांग यह थी कि परिसीमन के बाद तमिलनाडु की लोकसभा सीटों में हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी मांग यह थी कि राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा अनुपात अगले 25 वर्षों तक सुरक्षित रखा जाए।

राहुल गांधी ने स्टालिन से क्यों की विशेष अपील?

चेन्नई रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एमके स्टालिन से परिसीमन विधेयक के विरोध में विपक्ष का साथ देने की अपील की थी। राहुल गांधी का आरोप है कि परिसीमन के नाम पर देश के चुनावी नक्शे को इस तरह बदला जा सकता है, जिससे भाजपा को राजनीतिक लाभ मिल सकता है।

एमके स्टालिन ने क्या दिया जवाब?

कांग्रेस नेताओं की अपील के बीच एमके स्टालिन ने भी अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि डीएमके हमेशा तमिलनाडु और तमिल लोगों के हितों को प्राथमिकता देती आई है। पार्टी का प्रत्येक फैसला राज्य के अधिकारों और वहां के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

स्टालिन ने राहुल गांधी की ओर से दिए गए संदेश के लिए उनका आभार भी जताया। हालांकि उन्होंने अपने बयान में परिसीमन विधेयक को लेकर डीएमके के घोषित रुख में बदलाव का कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया। डीएमके का कहना है कि केंद्र सरकार ने उसकी प्रमुख मांगों को स्वीकार किया है, इसलिए पार्टी ने विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया है।

परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता क्या है?

परिसीमन का सीधा संबंध लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं तथा राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से है। इसके तहत जनसंख्या और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाता है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 तक बढ़ाने का प्रावधान चर्चा में है।

विपक्षी दलों की चिंता है कि यदि सीटों का बंटवारा मुख्य रूप से जनसंख्या के आधार पर किया गया तो उत्तर भारत के अधिक आबादी वाले राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। दक्षिण भारतीय राज्यों का तर्क है कि उन्होंने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में उन्हें इसका राजनीतिक नुकसान नहीं उठाना चाहिए।