गुजरात हाईकोर्ट और CMO को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

Gujarat bomb threat: ईमेल के जरिए गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। इस धमकी भरे ईमेल की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सतर्क हो गईं। घटना की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ते (Bomb Squad) और डॉग स्क्वाड की टीमों ने सीएम ऑफिस परिसर में पहुंचकर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके की बारीकी से जांच की गई।

उल्लेखनीय है कि सीएम ऑफिस से पहले गुजरात हाईकोर्ट जैसी महत्वपूर्ण न्यायिक संस्था को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हाईकोर्ट को भेजे गए ईमेल में 'खालिस्तान' नाम का उल्लेख किया गया था, जिससे पुलिस महकमे में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही सोला पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों ही जगह जांच में कुछ नहीं निकला।