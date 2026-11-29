इसराइल में सत्ता की जंग हुई तेज, नेतन्याहू-आइजेनकोट में नहीं बनी सहमति, सरकार गठन पर क्यों फंसा है पेंच?

Benjamin Netanyahu-Gadi Eisenkot meeting : इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू और गादी आइजेनकोट के बीच आज हुई करीब 2 घंटे की मुलाकात के बावजूद राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने पर सहमति नहीं बन सकी। नेतन्याहू ने आइजेनकोट को पहले प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव देकर सत्ता साझा करने का रास्ता खोलने की कोशिश की, लेकिन आइजेनकोट अपने मौजूदा राजनीतिक सहयोगियों के साथ सरकार बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब इसराइल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आइजेनकोट 61 सांसदों का समर्थन जुटाकर नेतन्याहू को सत्ता से बाहर कर पाएंगे या फिर दोनों खेमों के बीच कोई नया राजनीतिक समझौता होगा?

खबरों के अनुसार, इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू और गादी आइजेनकोट के बीच आज हुई करीब 2 घंटे की मुलाकात के बावजूद राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने पर सहमति नहीं बन सकी। नेतन्याहू ने आइजेनकोट को पहले प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव देकर सत्ता साझा करने का रास्ता खोलने की कोशिश की, लेकिन आइजेनकोट अपने मौजूदा राजनीतिक सहयोगियों के साथ सरकार बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।

अब इसराइल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आइजेनकोट 61 सांसदों का समर्थन जुटाकर नेतन्याहू को सत्ता से बाहर कर पाएंगे या फिर दोनों खेमों के बीच कोई नया राजनीतिक समझौता होगा? इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की, लेकिन राजनीतिक मतभेद दूर नहीं हो पाए। इस बैठक को इसराइल की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा था।

बैठक की शुरुआत सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने से हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन और सत्ता में साझेदारी को लेकर बातचीत की। बैठक के बाद नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और आइजेनकोट की याशर पार्टी की ओर से संयुक्त बयान जारी किया गया।

इसमें बातचीत को गंभीर और व्यावहारिक बताया गया। साथ ही कहा गया कि दोनों पक्षों ने अपने बीच मौजूद महत्वपूर्ण मतभेदों को दूर करने की कोशिश की। हालांकि बैठक के बाद सरकार गठन को लेकर किसी समझौते की घोषणा नहीं हुई। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच आगे की बातचीत की संभावना भी कम दिखाई दे रही है।

नेतन्याहू ने आइजेनकोट को दिया प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा नेतन्याहू के उस प्रस्ताव की हो रही है, जिसमें उन्होंने गादी आइजेनकोट को पहले प्रधानमंत्री बनने का मौका देने की बात कही थी। दरअसल, अक्टूबर में हुए चुनावों के बाद नेतन्याहू के नेतृत्व वाला गठबंधन बहुमत से पीछे रह गया। इसके बाद राष्ट्रपति ने आइजेनकोट को सरकार बनाने का अवसर दिया।

यह प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे पहले नेतन्याहू का रुख था कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार का नेतृत्व उन्हें ही करना चाहिए। हालांकि अब उन्होंने अपनी इस मांग में बदलाव करते हुए आइजेनकोट को पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की है।

आइजेनकोट ने क्यों नहीं स्वीकार किया नेतन्याहू का प्रस्ताव?

गादी आइजेनकोट ने नेतन्याहू के प्रस्ताव पर बातचीत जरूर की, लेकिन वह अपने मौजूदा राजनीतिक सहयोगियों को छोड़कर नई सरकार बनाने के पक्ष में नहीं दिखाई दिए। आइजेनकोट का राजनीतिक रुख लंबे समय से नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने पर केंद्रित रहा है।

उन्होंने चुनाव के दौरान भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वैकल्पिक सरकार बनाने की बात कही थी। इसका अर्थ है कि आइजेनकोट नेतन्याहू के साथ सत्ता साझा करने के बजाय अपने नेतृत्व में सरकार बनाने की कोशिश जारी रखना चाहते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री पद की पेशकश के बावजूद दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई।

इसराइल में सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों का समर्थन जरूरी

इसराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। इसमें कुल 120 सदस्य होते हैं। किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन हासिल करना जरूरी होता है। 27 अक्टूबर 2026 को हुए संसदीय चुनावों में किसी भी गठबंधन को यह आंकड़ा नहीं मिला।

नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि गादी आइजेनकोट की याशर पार्टी को 21 सीटें मिलीं। नेतन्याहू के नेतृत्व वाले राजनीतिक खेमे को 53 सीटें मिलीं, जबकि आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे के पास 48 सीटें हैं। इसके अलावा अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों को कुल 19 सीटें मिलीं।

राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने आइजेनकोट को क्यों सौंपी सरकार बनाने की जिम्मेदारी?

इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर 2026 को गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। राष्ट्रपति के अनुसार, राजनीतिक दलों के साथ हुई सलाह-मशविरा प्रक्रिया में 67 सांसदों ने आइजेनकोट के नेतृत्व में सरकार बनाने की सिफारिश की थी।

वहीं 46 सांसदों ने नेतन्याहू के समर्थन में अपनी राय दी थी। सात सांसदों ने किसी भी नेता का समर्थन नहीं किया था। हालांकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन राष्ट्रपति ने सांसदों के समर्थन के आधार पर आइजेनकोट को सरकार बनाने का पहला अवसर दिया।

नेतन्याहू के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं आइजेनकोट

गादी आइजेनकोट सरकार बनाने के लिए केवल नेतन्याहू से बातचीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने दूसरे राजनीतिक सहयोगियों के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। उनकी याशर पार्टी ने यायर गोलान के नेतृत्व वाली डेमोक्रेट्स पार्टी और एविगडोर लिबरमैन की यिस्राएल बेतेनु पार्टी के साथ राजनीतिक समझौते किए हैं।

इसके अलावा आइजेनकोट नफ्ताली बेनेट की बीयाचद पार्टी के साथ भी सरकार गठन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आइजेनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाकर बहुमत हासिल करना है। उनके गठबंधन में वामपंथी, मध्यमार्गी और दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दल शामिल हैं। ऐसे में सरकार बनने की स्थिति में सभी सहयोगियों के बीच साझा नीतिगत कार्यक्रम तैयार करना भी आसान नहीं होगा।

क्या इसराइल में दोबारा होंगे चुनाव?

नेतन्याहू और आइजेनकोट की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद इसराइल में दोबारा चुनाव की संभावना को लेकर भी चर्चा हो रही है। फिलहाल आइजेनकोट के पास 6 दिसंबर तक सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन जुटाने का समय है। अगर वह निर्धारित अवधि में बहुमत हासिल नहीं कर पाते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें अतिरिक्त समय दे सकते हैं।

इसके बावजूद सरकार नहीं बनती है तो राष्ट्रपति आगे की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत दूसरे सांसद को मौका दे सकते हैं। यदि कोई भी राजनीतिक खेमा सरकार बनाने में सफल नहीं होता है तो देश में नए चुनाव कराने की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि अभी दोबारा चुनाव कराने का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।