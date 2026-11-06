LoC पर जवानों की दिवाली, घर से दूर सैनिकों को मिला ऐसा परिवार, भावुक कर देगी ये तस्वीर

जहां पूरा देश दिवाली के उत्सव में डूबा हुआ है, वहीं हजारों किलोमीटर दूर अपने घरों और परिवारों से दूर, जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर तैनात भारतीय सेना के जवान अपने साथी सैनिकों के साथ दो दिन पहले ही रोशनी का त्योहार मना रहे हैं।

चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों, ऊबड़-खाबड़ भूभाग और खराब मौसम के बीच, नियंत्रण रेखा (एलओसी) के साथ अग्रिम चौकियों पर तैनात सेना के जवानों ने जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजनों में बड़े उत्साह और उमंग के साथ अग्रिम दिवाली मनाई। सैनिकों ने मिठाइयों का आदान-प्रदान किया, त्योहार की शुभकामनाएं दीं और साथ मिलकर इस अवसर को मनाया, जिससे उनकी दूरस्थ सीमा चौकियां गर्मजोशी, खुशी और आनंद के छोटे-छोटे केंद्रों में परिवर्तित हो गईं।

देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्रियजनों से दूर रहने वाले इन सैनिकों के लिए, उनके साथी सैनिक ही उनका विस्तारित परिवार बन जाते हैं। वे हर त्योहार एक साथ मनाते हैं, और एक-दूसरे में सांत्वना, साथ और अपनेपन की भावना पाते हैं।

एक सैनिक के बकौल, भले ही इस दिवाली हम अपने घरों से दूर हैं, लेकिन हमें इस बात का सुख और गर्व है कि सीमा पर हमारी सुरक्षा के कारण करोड़ों भारतीय अपने परिवारों के साथ सुरक्षित रूप से दिवाली मना सकते हैं। यह गर्व की भावना मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर दिवाली हर घर में प्रेम, खुशी, शांति और समृद्धि लाए। अपनी ओर से और अपने सभी साथी जवानों की ओर से, मैं हर भारतीय को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाए। देता हूं।

यह समारोह उन मजबूत सौहार्द, एकता और लचीलेपन के बंधनों को दर्शाता है जो वर्दीधारी पुरुषों की पहचान हैं, क्योंकि वे कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जारी रखते हैं। चाहे दिवाली हो, होली हो या ईद, भारत के सुरक्षा बल त्योहारों को एक साथ मनाने का पूरा प्रयास करते हैं, भले ही कर्तव्य उन्हें उनके परिवारों से दूर रखे।

एलओसी पर तेनत एक अन्‍य सैनिक का कहना था कि 'मैं अपने सभी साथी भारतीयों को यह संदेश देना चाहता हूं: दिवाली का त्योहार पूरे उत्साह, उमंग और उमंग के साथ मनाएं। हम यहां नियंत्रण रेखा पर तैनात हैं, अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। भले ही हम अपने परिवारों से दूर हैं, फिर भी हम यहां दिवाली मनाते हैं और अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। हमारे लिए, त्योहार मनाना और अपनी मातृभूमि की रक्षा करना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब पूरा देश दिवाली मना रहा है, हम सतर्क हैं ताकि हर भारतीय अपने प्रियजनों के साथ सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से दिवाली मना सके।

इन सैनिकों के लिए घर भले ही दूर हो, लेकिन अपने साथियों के साथ उनके मजबूत संबंध यह सुनिश्चित करते हैं कि वे कभी अकेलापन महसूस न करें।