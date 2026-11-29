मणिपुर में BJP के खिलाफ बड़ी बगावत, 93 नेताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा, चुनाव से पहले क्यों लगा झटका?

BJP suffers big setback in Manipur : मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को संगठनात्मक स्तर पर बड़ा झटका लगा है। इंफाल पूर्वी जिले के खुंद्राकपम मंडल में पार्टी के 93 पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी छोड़ने वाले सदस्यों ने प्रदेश नेतृत्व और राज्य सरकार पर उनकी अनदेखी करने तथा जरूरी सहयोग नहीं देने का आरोप लगाया है। इसने मणिपुर भाजपा के भीतर चल रही नाराजगी को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। मणिपुर में भाजपा के सामने संगठनात्मक असंतोष का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले सेनापति जिले में भी पार्टी के 28 नेताओं और सक्रिय सदस्यों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया था।

खबरों के अनुसार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को संगठनात्मक स्तर पर बड़ा झटका लगा है। इंफाल पूर्वी जिले के खुंद्राकपम मंडल में पार्टी के 93 पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी छोड़ने वाले सदस्यों ने प्रदेश नेतृत्व और राज्य सरकार पर उनकी अनदेखी करने तथा जरूरी सहयोग नहीं देने का आरोप लगाया है।

इस सामूहिक इस्तीफे ने मणिपुर भाजपा के भीतर चल रही नाराजगी को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। खास बात यह है कि इस्तीफा देने वाले सदस्यों ने केवल अपने पदों से हटने का फैसला नहीं किया, बल्कि भाजपा की सक्रिय सदस्यता और पार्टी की गतिविधियों से भी अलग होने का ऐलान किया है। इसके साथ ही खुंद्राकपम मंडल इकाई को भंग करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

इससे 2027 में होने वाले मणिपुर विधानसभा चुनाव को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा के भीतर संगठनात्मक असंतोष बढ़ रहा है और क्या इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी पड़ सकता है?

खुंद्राकपम मंडल के 93 सदस्यों ने एक साथ क्यों दिया इस्तीफा?

मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले में स्थित खुंद्राकपम मंडल के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। खुंद्राकपम मंडल के अध्यक्ष एम. देवरतन मैतेई ने इंफाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामूहिक इस्तीफे की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मंडल इकाई के 93 सक्रिय सदस्यों और पदाधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से अपने पद छोड़ दिए हैं। इस्तीफा देने वाले सदस्यों का आरोप है कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दे प्रदेश नेतृत्व और राज्य सरकार के सामने रखे थे, लेकिन उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। उनका कहना है कि संगठन को जरूरी सहयोग भी नहीं मिल रहा था।

मंडल इकाई को भंग करने का भी लिया फैसला

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 93 सदस्यों ने केवल व्यक्तिगत रूप से पार्टी छोड़ने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि पूरी मंडल इकाई को भंग करने का प्रस्ताव भी रखा है। एम. देवरतन मैतेई के अनुसार, इस्तीफा देने वाले सदस्यों में मंडल के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हैं। सभी ने तत्काल प्रभाव से अपने संगठनात्मक पदों और जिम्मेदारियों से हटने का फैसला किया है।

इसका मतलब है कि खुंद्राकपम मंडल में भाजपा के स्थानीय संगठनात्मक ढांचे को बड़ा झटका लगा है। मंडल और बूथ स्तर की इकाइयां किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं। यही कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर लोगों से संपर्क करते हैं, पार्टी की नीतियों का प्रचार करते हैं और चुनाव के दौरान संगठन की गतिविधियां संभालते हैं।

इस्तीफा देने वाले सदस्यों ने 2027 के मणिपुर विधानसभा चुनाव में खुंद्राकपम विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार नोंगथोम्बम राजेंद्रों उर्फ बॉय का समर्थन करने की घोषणा की है। सदस्यों ने कहा है कि वे उस राजनीतिक पार्टी में शामिल होंगे, जिससे राजेंद्रों जुड़ेंगे।

इससे संकेत मिलता है कि मंडल के सदस्यों की नाराजगी केवल संगठनात्मक पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी राजनीतिक रणनीति भी इससे जुड़ी हुई है। हालांकि राजेंद्रों की उम्मीदवारी और उनके भविष्य के राजनीतिक दल को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

कांग्रेस ने भाजपा पर बोला हमला, सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

भाजपा के 93 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने भी राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा है। मणिपुर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता कीशम मेघचंद्र ने इसको भाजपा के भीतर बढ़ते असंतोष का संकेत बताया है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला पिछले कुछ हफ्तों से जारी है। मेघचंद्र के अनुसार, बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का एकसाथ इस्तीफा देना पार्टी के अंदर गंभीर नाराजगी को दर्शाता है। उन्होंने यह दावा भी किया कि आने वाले दिनों में भाजपा के कुछ और नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ सकते हैं।

सेनापति जिले में भी 28 भाजपा कार्यकर्ताओं ने छोड़ी थी पार्टी

मणिपुर में भाजपा के सामने संगठनात्मक असंतोष का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले सेनापति जिले में भी पार्टी के 28 नेताओं और सक्रिय सदस्यों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने वालों में जिला संगठन के कई पदाधिकारी शामिल थे। इनमें जिला महासचिव, कोषाध्यक्ष, आईटी संयोजक और मीडिया प्रभारी जैसे पदों पर काम कर चुके सदस्य भी थे।

इन सदस्यों ने जिला संगठन में भेदभाव, नेतृत्व की विफलता और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि पार्टी संगठन में समर्पित कार्यकर्ताओं के योगदान को उचित महत्व नहीं दिया जा रहा है और कुछ लोगों के व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी जा रही है।