  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. गुजरात
  4. gujarat-government-public-holidays-calendar-2027-released
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: गांधीनगर , Thursday, 5 November 2026 (14:26 IST)

नए साल में कब-कब बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर और बैंक? गुजरात सरकार ने जारी किया 2027 की छुट्टियों का पूरा कैलेंडर

gujarat government holiday list 2027
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (14:33 IST)
google-news
Gujarat Holiday Calendar 2027: नए साल 2027 में कितनी छुट्टियां मिलेंगी और किन त्योहारों पर सरकारी कामकाज बंद रहेगा, इसे लेकर कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो गया है। गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2027 के लिए आधिकारिक छुट्टियों का कैलेंडर प्रकाशित कर दिया गया है। इस घोषणा के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को पूरे वर्ष में कुल 18 सार्वजनिक छुट्टियां मिलेंगी।
 

राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए 18 सार्वजनिक छुट्टियों की पूरी सूची

जनवरी से मार्च:
14 जनवरी – मकर संक्रांति (गुरुवार)
26 जनवरी – गणतंत्र दिवस (मंगलवार)
6 मार्च – महाशिवरात्रि (शनिवार)
10 मार्च – रमजान ईद (बुधवार)
23 मार्च – धुलेटी (मंगलवार)
26 मार्च – गुड फ्राइडे (शुक्रवार)
 
अप्रैल से जून:
7 अप्रैल – चेटीचंड (बुधवार)
14 अप्रैल – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती (बुधवार)
15 अप्रैल – रामनवमी (गुरुवार)
19 अप्रैल – महावीर जन्मकल्याणक (सोमवार)
17 मई – बकरी ईद (सोमवार)
16 जून – मुहर्रम (बुधवार)
 
अगस्त से अक्टूबर:
17 अगस्त – रक्षाबंधन (मंगलवार)
25 अगस्त – जन्माष्टमी (बुधवार)
4 सितंबर – संवत्सरी (शनिवार)
2 अक्टूबर – महात्मा गांधी जयंती (शनिवार)
29 अक्टूबर – दिवाली (शुक्रवार)
30 अक्टूबर – नूतन वर्ष और विक्रम संवत 2084 (शनिवार)
 

बैंक क्षेत्र के लिए वर्ष 2027 की 17 सार्वजनिक छुट्टियां

राज्य सरकार के कार्यालयों के अलावा बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी वर्ष 2027 की छुट्टियों की सूची जारी की गई है। बैंक कर्मचारियों के लिए पूरे साल में 17 सार्वजनिक छुट्टियां तय की गई हैं। सामान्य सरकारी कार्यालयों की सूची और बैंकों की सूची के बीच एकमात्र मुख्य अंतर यह है कि बैंकों में 7 अप्रैल को आने वाली 'चेटीचंड' की छुट्टी नहीं रहेगी।
 
जनवरी से मार्च:
14 जनवरी – मकर संक्रांति (गुरुवार)
26 जनवरी – गणतंत्र दिवस (मंगलवार)
6 मार्च – महाशिवरात्रि (शनिवार)
10 मार्च – रमजान ईद (बुधवार)
23 मार्च – धुलेटी (मंगलवार)
26 मार्च – गुड फ्राइडे (शुक्रवार)

अप्रैल से जून:
14 अप्रैल – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती (बुधवार)
15 अप्रैल – रामनवमी (गुरुवार)
19 अप्रैल – महावीर जन्मकल्याणक (सोमवार)
17 मई – बकरी ईद (सोमवार)
16 जून – मुहर्रम (बुधवार)
 
अगस्त से अक्टूबर:
17 अगस्त – रक्षाबंधन (मंगलवार)
25 अगस्त – जन्माष्टमी (बुधवार)
4 सितंबर – संवत्सरी (शनिवार)
2 अक्टूबर – गांधी जयंती (शनिवार)
29 अक्टूबर – दिवाली (शुक्रवार)
30 अक्टूबर – नूतन वर्ष (शनिवार)
 

1 अप्रैल को लेखांकन (Annual Closing) कार्य के लिए बैंक बंद रहेंगे

नियमित 17 सार्वजनिक छुट्टियों के अलावा, वित्तीय वर्ष पूरा होने पर वार्षिक खाते बंद करने (Annual Closing) के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2027, गुरुवार के दिन सभी बैंकों, वेतन-लेखा कार्यालयों, तिजोरी (Treasury) और उप-तिजोरी कार्यालयों में विशेष छुट्टी रहेगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
ट्रंप के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी में बगावत : उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी नाराज, रक्षामंत्री हेगसेथ पर महाभियोग का खतरा

क्या लेमडक बने डोनाल्ड ट्रंप? ईरान युद्ध और वैश्विक नीतियों पर पड़ेगा यह बड़ा असर, आ सकता है महाभियोग

क्या लेमडक बने डोनाल्ड ट्रंप? ईरान युद्ध और वैश्विक नीतियों पर पड़ेगा यह बड़ा असर, आ सकता है महाभियोगUS Midterm Elections 2026 Results: अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के परिणामों ने वॉशिंगटन की सत्ता का गणित पूरी तरह बदल दिया है। संसद के दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत घटने और डेमोक्रेटिक पार्टी के मजबूत प्रदर्शन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

Agniveer : अग्निवीरों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 75% को मिलेगी 2 साल की अतिरिक्त सेवा, फिर सेना में स्थायी भर्ती का मौका

Agniveer : अग्निवीरों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 75% को मिलेगी 2 साल की अतिरिक्त सेवा, फिर सेना में स्थायी भर्ती का मौकाAgniveer Scheme में बड़ा बदलाव, अब 6 साल तक कर सकेंगे सेना में नौकरी, 75% अग्निवीरों को मिलेगा मौका

राहुल फुस्स रॉकेट तो अखिलेश हार के बहानेबाज, EVM और SIR को लेकर विपक्ष पर बरसे CM योगी

राहुल फुस्स रॉकेट तो अखिलेश हार के बहानेबाज, EVM और SIR को लेकर विपक्ष पर बरसे CM योगीमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। राहुल गांधी को फुस्स रॉकेट बताते हुए कहा कि उनका बारूद समाप्त हो चुका है। कांग्रेस चाहे जितनी बार उन्हें लॉन्च कर ले, अब वह लॉन्च नहीं होने वाले। वहीं, अखिलेश यादव के बदला लेने संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के बबुआ को कोई समझाए कि लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है।

Mahadev Betting App Case : सौरभ चंद्राकर के बाद दुबई में रवि उप्पल गिरफ्तार, ED ने भारत लाने की शुरू की कोशिश

Mahadev Betting App Case : सौरभ चंद्राकर के बाद दुबई में रवि उप्पल गिरफ्तार, ED ने भारत लाने की शुरू की कोशिशमहादेव बेटिंग ऐप मामले में जांच एजेंसियों को एक और बड़ी कामयाबी मिलने की खबर है। ऐप के सह-संस्थापक रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह घटनाक्रम सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाए जाने के कुछ दिन बाद हुआ है। रवि उप्पल की गिरफ्तारी से कथित अवैध सट्टेबाजी के कारोबार और उससे जुड़े हजारों करोड़ रुपये के मनी ट्रेल की जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर आयुष्मान खुराना-तुषार कपूर से मांगी रंगदारी, पुलिस ने बेंगलुरु से किया आरोपी को गिरफ्तार

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर आयुष्मान खुराना-तुषार कपूर से मांगी रंगदारी, पुलिस ने बेंगलुरु से किया आरोपी को गिरफ्तारबॉलीवुड में पिछले कुछ समय से आपराधिक गिरोहों के नाम पर जारी खौफ का फायदा उठाकर रातों-रात अमीर बनने की साजिश रचने वाले एक पेशेवर को मुंबई पुलिस ने बेनकाब किया है। मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल और क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु में एक आईटी इंजीनियर वैभव मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है।

तोते के लिए मालकिन ने छोड़ी नौकरी, अब ढूंढ कर लाने वाले को मिलेगा 1 लाख रुपये का इनाम; हैरान कर देगी ये कहानी

तोते के लिए मालकिन ने छोड़ी नौकरी, अब ढूंढ कर लाने वाले को मिलेगा 1 लाख रुपये का इनाम; हैरान कर देगी ये कहानीघर का कोई सदस्य जब परिवार से बिछड़ जाता है, तो बेचैनी होना स्वाभाविक है। लेकिन गुजरात के वडोदरा में रहने वाले पारिख परिवार के लिए उनका पालतू तोता 'लड्डू' किसी इंसान से कम नहीं था। वडोदरा के सेवासी रोड स्थित इस्कॉन हाइट्स में रहने वाले इस परिवार का लाडला तोता पिछले कुछ दिनों से गायब है और उसकी तलाश में पूरा परिवार दिन-रात एक किए हुए है।

नागौर में पटाखों के गोदाम में भीषण धमाके, दिल्ली में चावड़ी बाजार की निर्माणाधीन इमारत ढही

नागौर में पटाखों के गोदाम में भीषण धमाके, दिल्ली में चावड़ी बाजार की निर्माणाधीन इमारत ढहीदेश के दो अलग-अलग राज्यों से गुरुवार को बड़े हादसों की खबरें सामने आई हैं। राजस्थान के नागौर जिले में एक पटाखों के गोदाम में हुए भीषण विस्फोट में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। वहीं दूसरी ओर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक चावड़ी बाजार इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा अचानक ढह गया। इन दोनों घटनाओं के बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस और NDRF राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं।

दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट; जानें आपके यहां कैसा रहेगा मौसम

दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट; जानें आपके यहां कैसा रहेगा मौसमWeather Update 5 November: चक्रवात मुरासु के कमजोर पड़ने के बाद भी देश के दक्षिण हिस्से में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक झमाझम बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के साथ-साथ वज्रपात और आंधी का अनुमान जताया गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

'पीएम मोदी से नफरत छोड़ें, विदेश यात्राएं बंद करें'; किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिए 7 सुझाव

'पीएम मोदी से नफरत छोड़ें, विदेश यात्राएं बंद करें'; किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिए 7 सुझावकेंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 सुझाव देते हुए कहा कि BJP को दुश्मन नहीं, राजनीतिक विरोधी समझना चाहिए। उन्हें BJP, RSS और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नफरत छोड़कर संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहिए।

Agniveer : अग्निवीरों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 75% को मिलेगी 2 साल की अतिरिक्त सेवा, फिर सेना में स्थायी भर्ती का मौका

Agniveer : अग्निवीरों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 75% को मिलेगी 2 साल की अतिरिक्त सेवा, फिर सेना में स्थायी भर्ती का मौकाअग्निवीरों के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने अग्निपथ योजना में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत अब चार साल की सेवा पूरी करने वाले उन 75 फीसदी अग्निवीरों को भी दो साल की अतिरिक्त सेवा का अवसर मिलेगा, जिन्हें पहले कार्यकाल पूरा होने के बाद सेना से बाहर होकर नागरिक जीवन में लौटना था।

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्स

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्सस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y32 5G पेश कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 37 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 44W फास्ट चार्जिंग और 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है।

Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत कितनी होगी? नए कैमरा डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ 2027 में होगा लॉन्च

Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत कितनी होगी? नए कैमरा डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ 2027 में होगा लॉन्चसैमसंग की अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S27 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक नई लीक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी Samsung Galaxy S27 Ultra में कई बड़े बदलाव कर सकती है। इसमें नया कैमरा डिजाइन, बेहतर प्राइवेसी डिस्प्ले और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत और फीचर्स को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीने

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीनेस्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपना नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे अभी चीन में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ पेश किया गया है।