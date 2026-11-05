नए साल में कब-कब बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर और बैंक? गुजरात सरकार ने जारी किया 2027 की छुट्टियों का पूरा कैलेंडर

Gujarat Holiday Calendar 2027: नए साल 2027 में कितनी छुट्टियां मिलेंगी और किन त्योहारों पर सरकारी कामकाज बंद रहेगा, इसे लेकर कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो गया है। गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2027 के लिए आधिकारिक छुट्टियों का कैलेंडर प्रकाशित कर दिया गया है। इस घोषणा के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को पूरे वर्ष में कुल 18 सार्वजनिक छुट्टियां मिलेंगी।

राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए 18 सार्वजनिक छुट्टियों की पूरी सूची

जनवरी से मार्च:

14 जनवरी – मकर संक्रांति (गुरुवार)

26 जनवरी – गणतंत्र दिवस (मंगलवार)

6 मार्च – महाशिवरात्रि (शनिवार)

10 मार्च – रमजान ईद (बुधवार)

23 मार्च – धुलेटी (मंगलवार)

26 मार्च – गुड फ्राइडे (शुक्रवार)

अप्रैल से जून:

7 अप्रैल – चेटीचंड (बुधवार)

14 अप्रैल – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती (बुधवार)

15 अप्रैल – रामनवमी (गुरुवार)

19 अप्रैल – महावीर जन्मकल्याणक (सोमवार)

17 मई – बकरी ईद (सोमवार)

16 जून – मुहर्रम (बुधवार)

अगस्त से अक्टूबर:

17 अगस्त – रक्षाबंधन (मंगलवार)

25 अगस्त – जन्माष्टमी (बुधवार)

4 सितंबर – संवत्सरी (शनिवार)

2 अक्टूबर – महात्मा गांधी जयंती (शनिवार)

29 अक्टूबर – दिवाली (शुक्रवार)

30 अक्टूबर – नूतन वर्ष और विक्रम संवत 2084 (शनिवार)

बैंक क्षेत्र के लिए वर्ष 2027 की 17 सार्वजनिक छुट्टियां

राज्य सरकार के कार्यालयों के अलावा बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी वर्ष 2027 की छुट्टियों की सूची जारी की गई है। बैंक कर्मचारियों के लिए पूरे साल में 17 सार्वजनिक छुट्टियां तय की गई हैं। सामान्य सरकारी कार्यालयों की सूची और बैंकों की सूची के बीच एकमात्र मुख्य अंतर यह है कि बैंकों में 7 अप्रैल को आने वाली 'चेटीचंड' की छुट्टी नहीं रहेगी।

जनवरी से मार्च:

14 जनवरी – मकर संक्रांति (गुरुवार)

26 जनवरी – गणतंत्र दिवस (मंगलवार)

6 मार्च – महाशिवरात्रि (शनिवार)

10 मार्च – रमजान ईद (बुधवार)

23 मार्च – धुलेटी (मंगलवार)

26 मार्च – गुड फ्राइडे (शुक्रवार)



अप्रैल से जून:

14 अप्रैल – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती (बुधवार)

15 अप्रैल – रामनवमी (गुरुवार)

19 अप्रैल – महावीर जन्मकल्याणक (सोमवार)

17 मई – बकरी ईद (सोमवार)

16 जून – मुहर्रम (बुधवार)

अगस्त से अक्टूबर:

17 अगस्त – रक्षाबंधन (मंगलवार)

25 अगस्त – जन्माष्टमी (बुधवार)

4 सितंबर – संवत्सरी (शनिवार)

2 अक्टूबर – गांधी जयंती (शनिवार)

29 अक्टूबर – दिवाली (शुक्रवार)

30 अक्टूबर – नूतन वर्ष (शनिवार)

1 अप्रैल को लेखांकन (Annual Closing) कार्य के लिए बैंक बंद रहेंगे

नियमित 17 सार्वजनिक छुट्टियों के अलावा, वित्तीय वर्ष पूरा होने पर वार्षिक खाते बंद करने (Annual Closing) के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2027, गुरुवार के दिन सभी बैंकों, वेतन-लेखा कार्यालयों, तिजोरी (Treasury) और उप-तिजोरी कार्यालयों में विशेष छुट्टी रहेगी।