स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए GSRTC की नई एसी विस्टाडोम बस सेवा की शुरुआत

अहमदाबाद और एकता नगर के बीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए गुजरात के परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुजरात राज्य मार्ग परिवहन निगम (GSRTC) ने अपनी नई AC विस्टाडोम कोच बस सेवा शुरू की है। इस विशेष रूप से डिजाइन की गई बस के माध्यम से यात्री आरामदायक वातानुकूलित माहौल में बैठकर खुले आसमान और आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे।





प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में इस आधुनिक विस्टाडोम बस का उद्घाटन किया और स्वयं इसमें सवारी करके अनुभव भी लिया।

23 रिक्लाइनिंग सीटें और आकर्षक डिजाइन की विशेषताएं

इन विस्टाडोम बसों में यात्रियों के नजारों को देखने के लिए गुंबद के आकार की पारदर्शी कांच की छत बनाई गई है। बस के अंदर केवल 23 सीटों की व्यवस्था की गई है, जो चारों ओर घूमने वाली (360 डिग्री रोटेटिंग) और पूरी तरह से एडजस्टेबल रिक्लाइनिंग सुविधा से लैस हैं। बस के बाहरी हिस्से पर गुजरात की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों जैसे सोमनाथ मंदिर, द्वारका मंदिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान, अडालज की बावड़ी और धोरडो के रण जैसे विश्व प्रसिद्ध आकर्षणों के ग्राफिक्स दर्शाए गए हैं। आगामी समय में राज्य के अन्य हेरिटेज और पर्यटन मार्गों पर भी चरणबद्ध तरीके से ऐसी बसें शुरू की जाएंगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रथम चरण की योजना

GSRTC और गुजरात पर्यटन निगम द्वारा संयुक्त रूप से भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कुल पांच विशेष AC विस्टाडोम कोच बसें तैयार की गई हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत वर्तमान में पहले चरण में दो बसों को सड़कों पर चालू कर दिया गया है। इस श्रृंखला की शेष तीन बसों को भी आने वाले दो महीनों के भीतर चरणबद्ध तरीके से पर्यटकों की सेवा में शुरू करने की योजना बनाई गई है।

हाई-टेक सुविधाएं और सुरक्षा उपकरण

यात्रियों को प्रीमियम अनुभव देने के लिए इन बसों में स्मार्ट LED TV, CCTV कैमरे, चाय-कॉफी मेकर, मिनी रेफ्रिजरेटर और मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन हाई-टेक बसों में अत्याधुनिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम (अग्नि शमन प्रणाली) तथा इमरजेंसी हैमर के साथ मजबूत सेफ्टी ग्लास लगाए गए हैं। गौरतलब है कि एक AC विस्टाडोम कोच बस के निर्माण की लागत 2.19 करोड़ रुपए है।