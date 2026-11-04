गुजरात में फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर बंपर भर्ती: जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

गुजरात गौण सेवा चयन बोर्ड (GSSSB) द्वारा राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत फूड सेफ्टी ऑफिसर, वर्ग-3 के कुल 84 पदों को भरा जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यकताएं

इस पद के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री अथवा फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, बायो-केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या मेडिसिन विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य है। शैक्षणिक डिग्री के अलावा उम्मीदवार के पास कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान और गुजराती या हिंदी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है।

आयु सीमा और नियम

इस सरकारी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा तय की गई है। नियमों के अनुसार, आवेदन करते समय उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम और 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिल सकती है।

महत्वपूर्ण विवरण

संस्था: गुजरात गौण सेवा चयन बोर्ड (GSSSB)

विभाग: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

पोस्ट: फूड सेफ्टी ऑफिसर, वर्ग-3

कुल पद: 84

आवेदन मोड: ऑनलाइन

आवेदन करने की वेबसाइट: https://ojas.gujarat.gov.in

आकर्षक वेतनमान और फिक्स पे

चयनित होने वाले उम्मीदवारों के लिए शुरुआती वर्षों में आर्थिक रिटर्न अच्छा रहेगा। इस भर्ती में सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को पहले पांच साल के प्रोबेशन पीरियड के दौरान प्रति माह 40,800 रुपये का फिक्स वेतन दिया जाएगा। पांच साल की सेवा सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद और काम संतोषजनक पाए जाने पर सातवें वेतन आयोग के लेवल-5 के अनुसार 29,200 से 92,300 रुपये के नियमित वेतनमान पर स्थायी नियुक्ति दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन करने की सरल प्रक्रिया