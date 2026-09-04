सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका: GSRTC में 2510 हेल्पर पदों पर ऑनलाइन भर्ती शुरू

पदों का आरक्षण और मासिक फिक्स वेतन इस भर्ती के अंतर्गत घोषित कुल 2510 पदों में से नियमानुसार 502 पद पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) के लिए और 52 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। भर्ती प्रक्रिया में अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती 5 वर्षों की अवधि के लिए ₹21,100 प्रति माह का फिक्स वेतन दिया जाएगा।



OJAS पोर्टल पर आवेदन करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका:

स्टेप 1: आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को OJAS वेबसाइट पर 'Apply Online' विकल्प में 'Helper' पोस्ट चुनकर 'Apply Now' पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 2: वहां अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और कंप्यूटर ज्ञान का विवरण भरकर फॉर्म सेव करना होगा।

स्टेप 3: इसके बाद जनरेट हुए आवेदन नंबर के आधार पर निर्धारित साइज (फोटो: 5cm x 3.6cm, हस्ताक्षर: 2.5cm x 7.5cm, अधिकतम 10KB) में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।

स्टेप 4: विवरण की जांच करके आवेदन कन्फर्म करने के बाद मिले कन्फर्मेशन नंबर के जरिए ऑनलाइन फीस का भुगतान करें और फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें।