सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका: GSRTC में 2510 हेल्पर पदों पर ऑनलाइन भर्ती शुरू
GSRTC द्वारा हेल्पर की बड़ी भर्ती की घोषणा गुजरात राज्य मार्ग परिवहन निगम (GSRTC) द्वारा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आई है। निगम द्वारा 'हेल्पर' के कुल 2510 पदों के लिए नई भर्ती की घोषणा की गई है। इस भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवार आने वाली 7 सितंबर से आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ALSO READ: गुजरात बोर्ड का बड़ा एक्शन! 10वीं-12वीं की कॉपी जांच में गलती करने वाले 3,334 शिक्षकों पर जुर्माना
पदों का आरक्षण और मासिक फिक्स वेतन इस भर्ती के अंतर्गत घोषित कुल 2510 पदों में से नियमानुसार 502 पद पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) के लिए और 52 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। भर्ती प्रक्रिया में अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती 5 वर्षों की अवधि के लिए ₹21,100 प्रति माह का फिक्स वेतन दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और चयन के मानदंड भर्ती के लिए पूरी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को राज्य सरकार के आधिकारिक OJAS पोर्टल (ojas.gujarat.gov.in) पर जाकर ही अपना आवेदन जमा करना होगा। उम्मीदवारों का चयन प्रतिस्पर्धी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता और अप्रेंटिसशिप (Apprenticeship) का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। ALSO READ: GIDC प्लॉट धारकों के लिए बड़ी राहत: राज्य सरकार ने घोषित की 'GIDC एम्नेस्टी स्कीम'
OJAS पोर्टल पर आवेदन करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका:
स्टेप 1: आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को OJAS वेबसाइट पर 'Apply Online' विकल्प में 'Helper' पोस्ट चुनकर 'Apply Now' पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 2: वहां अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और कंप्यूटर ज्ञान का विवरण भरकर फॉर्म सेव करना होगा।
स्टेप 3: इसके बाद जनरेट हुए आवेदन नंबर के आधार पर निर्धारित साइज (फोटो: 5cm x 3.6cm, हस्ताक्षर: 2.5cm x 7.5cm, अधिकतम 10KB) में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।
स्टेप 4: विवरण की जांच करके आवेदन कन्फर्म करने के बाद मिले कन्फर्मेशन नंबर के जरिए ऑनलाइन फीस का भुगतान करें और फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें।
स्टेप 4: विवरण की जांच करके आवेदन कन्फर्म करने के बाद मिले कन्फर्मेशन नंबर के जरिए ऑनलाइन फीस का भुगतान करें और फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें।