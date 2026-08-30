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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (11:53 IST)

Ahmedabad Water Sewer Connection Online : अहमदाबादवासियों के लिए बड़ी राहत, पानी-सीवर कनेक्शन की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन, सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति

ahmedabad
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (11:56 IST)
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अहमदाबाद नगर निगम (AMC) द्वारा पानी और सीवर (ड्रेनेज) कनेक्शन की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। नागरिक अब नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नए पानी या ड्रेनेज कनेक्शन के लिए घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद आवेदक को ईमेल या एसएमएस (SMS) के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यदि कोई दस्तावेज अधूरा या बकाया होगा, तो उसकी जानकारी भी मैसेज के जरिए दी जाएगी।
 

घर बैठे फीस भुगतान और स्टेटस ट्रैकिंग की सुविधा 

इस नई व्यवस्था से नागरिकों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। आवेदन करने के बाद उसकी वर्तमान स्थिति (Status) ऑनलाइन पोर्टल से ही ट्रैक की जा सकेगी। इसके अलावा कनेक्शन के लिए जरूरी फीस भी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरी जा सकेगी। आवेदन सबमिट करने से लेकर दस्तावेज जमा करने, फीस भरने और स्टेटस चेक करने तक की सभी प्रक्रियाएं अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।
 

आवेदन के लिए आवश्यक प्रमाण और दस्तावेजों की सूची

 नया कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदक को पिछले वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की रसीद जमा करना अनिवार्य है। पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) या पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य आवश्यक पहचान पत्र देने होंगे। इसके अलावा साइट मैप (स्थल का नक्शा) और बी.यू. परमिशन (BU Permission) की कॉपी भी अपलोड करनी होगी। यदि संपत्ति किसी सोसाइटी में स्थित है, तो सोसाइटी का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) देना आवश्यक है।
 

कार्य के लिए लाइसेंस धारक प्लंबर की आवश्यकता

 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या न आए, इसके लिए नागरिकों को सभी कागजात पहले से तैयार रखने की सलाह दी जाती है। इस प्रक्रिया में कनेक्शन प्राप्त करने के लिए लाइसेंस धारक अधिकृत प्लंबर का विवरण और उसका लाइसेंस भी अनिवार्य होगा। ये सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड होने के बाद ही कनेक्शन के आवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए स्वीकार किया जाएगा।
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