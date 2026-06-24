अहमदाबाद में बनेंगे हाईटेक स्मार्ट बस स्टैंड, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

Ahmedabad Gujarat news : अहमदाबाद शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक आधुनिक और यात्रियों के अनुकूल बनाने के लिए अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने हाईटेक स्मार्ट बस स्टैंड विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बस स्टैंड बनाए जाएंगे, जो यात्रियों के सफर को अधिक आरामदायक और तकनीक-आधारित बनाएंगे।

पहले चरण में शहर के 10 प्रमुख स्थानों पर स्मार्ट बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इन बस स्टैंडों पर आरामदायक और सुरक्षित वेटिंग एरिया, रियल-टाइम बस सूचना दिखाने वाले डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग की सुविधा और अन्य आधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

स्मार्ट बस स्टैंड पर लगाए जाने वाले डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से यात्रियों को बसों के आगमन और प्रस्थान की त्वरित जानकारी मिलेगी, जिससे उन्हें बस का इंतजार करने में आसानी होगी। इसके अलावा, वेटिंग एरिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए आधुनिक बैठने की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

AMC की इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहर में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। शहर में तेजी से विकसित हो रहे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी सुविधाओं के बीच यह पहल अहमदाबाद को और अधिक आधुनिक तथा स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

Edited By : Chetan Gour