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Last Modified: शुक्रवार, 29 मई 2026 (13:35 IST)

गृहमंत्री अमित शाह ने किया अहमदाबाद में ‘भारत माता’ की विशाल प्रतिमा का लोकार्पण

Bharat Mata Statue,
Bharat Mata Statue Ahmedabad: अहमदाबाद शहर के नए वाडज सर्कल पर देशभक्ति और राष्ट्र गौरव का प्रतीक बना भव्य 'भारत माता' स्कल्पचर (प्रतिमा) अब शहर की नई पहचान बनने जा रहा है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) द्वारा करीब ₹50 लाख की लागत से तैयार की गई इस विशाल और भव्य प्रतिमा का लोकार्पण केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के हाथों विधिवत रूप से किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने भारत माता की प्रतिमा को नमन किया और वहां उपस्थित जनमेदिनी को देशभक्ति का प्रेरणादायी संदेश दिया।

कांस्य (ब्रोन्ज) से बनी प्रतिमा की भव्यता और विशेषताएं

नए वाडज सर्कल के पास स्थापित यह विशेष स्कल्पचर पूरी तरह से उच्च गुणवत्ता वाले कांस्य (ब्रोन्ज) मटेरियल से तैयार किया गया है। करीब 15 से 18 फीट की भव्य ऊंचाई वाली यह प्रतिमा अहमदाबाद शहर की सबसे बड़ी 'भारत माता' की प्रतिमा होने का गौरव रखती है। इस विशाल कलाकृति का कुल वजन लगभग 3500 से 5000 किलोग्राम है, जिसे कुशल कारीगरों द्वारा करीब छह महीने की दिन-रात की कड़ी मेहनत के बाद अंतिम रूप दिया गया था।

लोकार्पण के अवसर पर उमड़ा देशभक्ति का अनूठा माहौल

इस भव्य लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान वाडज सर्कल के आसपास का पूरा माहौल राष्ट्रप्रेम के रंग में रंग गया। केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा अनावरण करते ही वहां मौजूद विशाल जनसमुदाय द्वारा "भारत माता की जय" और "वंदे मातरम" के गगनभेदी नारे लगाए गए। यह दिव्य प्रतिमा रात के समय भी आकर्षण का केंद्र बनी रहे, इसके लिए वहां विशेष लाइटिंग और सजावट की भी अनूठी व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री सहित दिग्गज नेताओं की विशेष उपस्थिति

इस गरिमापूर्ण उत्सव में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ राज्यमंत्री दर्शना वाघेला, अहमदाबाद के मेयर हितेश बारोट, डिप्टी मेयर अंजू शाह और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कमलेश पटेल भी मौजूद थे। इसके अलावा स्थानीय सांसदों, विधायकों, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित रहकर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
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