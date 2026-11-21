कार-बाइक पर जाति बताने वाले स्टिकर और शब्दों पर बैन, गुजरात सरकार का बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने निजी वाहनों पर जाति से जुड़े शब्दों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर, बस और ट्रक समेत सभी प्रकार के निजी वाहनों पर लागू होता है। सरकार ने गुजरात मोटर वाहन नियमों में एक नया प्रावधान जोड़ा है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जाति से संबंधित शब्द, चिह्न, आकृतियां या जाति दर्शाने वाले लेखन प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे। उल्लंघन करने वालों को जुर्माने और वाहन जब्ती का सामना करना पड़ेगा।

गुजरात मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना

गुजरात बंदरगाह और परिवहन विभाग ने 17 नवंबर, 2026 को "गुजरात मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2026" को अधिसूचित किया है। गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 125(1) और नियम 138 में संशोधन, जाति से संबंधित शब्दों, चिह्नों, स्टीकर और आकृतियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं। यह नया नियम किसी नई जेल की सजा का प्रावधान नहीं करता है; इसके बजाय, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के मौजूदा जुर्माने के प्रावधानों के तहत उल्लंघन दंडनीय रहेगा।

उल्लंघन के लिए जुर्माना और वाहनों से लेखन हटाने की कार्रवाई

नियमों के उल्लंघन (जैसे धारा 177 या धारा 179 के तहत अनधिकृत रूप से लिखना/आदेशों का उल्लंघन करना) पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा ₹500 से ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद, निजी वाहनों पर लिखे जाति से संबंधित शब्द हटाए जाएंगे। हाल के वर्षों में गुजरात में निजी वाहनों पर जाति के नाम लिखने का चलन बढ़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समुदाय का नाम पहले पिछली विंडशील्ड पर या नंबर प्लेट के आसपास सीधे लिखा जाता था। इसमें पाटीदार, राजपूत, आहीर, रबारी, ठाकोर और क्षत्रिय शामिल हैं। कई वाहन मालिक अपनी जाति की पहचान को उजागर करने के लिए अपने उपनाम (सरनेम) का इस्तेमाल मोटे अक्षरों में करते हैं। इनमें पटेल, देसाई, जडेजा, राठौड़ और चौधरी सबसे आम थे।