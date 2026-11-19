एक साथ 15,000 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था, स्मार्ट कैमरे और वॉर रूम—उधना रेलवे स्टेशन का यह मॉडल कैसे बदल रहा भीड़ प्रबंधन?

Udhna railway station : यात्रियों की बढ़ती संख्या और भीड़भाड़ की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय रेल ने आधुनिक सुविधाओं, विशेष होल्डिंग एरिया और बेहतर तालमेल से यात्री प्रबंधन की नई व्यवस्था विकसित की है। सूरत में रहने वाले हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए उधना रेलवे स्टेशन बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में अपने घरों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान यहां यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। इससे स्टेशन के होल्डिंग एरिया, प्लेटफॉर्म और आने-जाने के रास्तों पर दबाव बढ़ जाता है।

पहले भी यात्रियों की अधिक संख्या के कारण भीड़भाड़ की समस्या सामने आती रही है। बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाना जरूरी था, लेकिन यात्रियों के ट्रेन में सवार होने से पहले उनकी व्यवस्था करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। अस्थायी होल्डिंग एरिया से तत्काल राहत मिली, लेकिन बड़ी संख्या में यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से संभालने के लिए स्थायी सुविधा की जरूरत महसूस की गई।

इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उधना में यात्री सुविधा केंद्र विकसित किया गया, ताकि यात्रियों की आवाजाही और उनके ठहरने की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।

योजना से स्थायी सुविधा तक

मानसून और मिट्टी से जुड़ी कठिन परिस्थितियों के बावजूद, इस केंद्र का निर्माण लगभग पांच महीने में पूरा किया गया और 31 अक्टूबर 2026 को इसे यात्रियों के लिए खोल दिया गया। 10,224 वर्ग मीटर में फैले इस केंद्र में एक समय में लगभग 15,000 यात्रियों के ठहरने की क्षमता है। पश्चिम रेलवे के अनुसार, यह अपनी तरह का भारतीय रेल का सबसे बड़ा यात्री होल्डिंग एरिया है। इसके अतिरिक्त स्टेशन पर पहले से मौजूद 2,550 वर्ग मीटर का होल्डिंग एरिया भी यात्रियों के लिए उपलब्ध है। इस विकास के साथ स्टेशन पर यात्रियों के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से पहले उनकी आवाजाही को व्यवस्थित करने की एक विशेष व्यवस्था तैयार हुई है।

प्रतीक्षा और बोर्डिंग की नई व्यवस्था

यात्री सुविधा केंद्र में टिकट लेने से पहले, टिकट लेने के दौरान और टिकट लेने के बाद के लिए अलग-अलग क्षेत्र बनाए गए हैं। यात्री टिकट संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के बाद निर्धारित होल्डिंग एरिया में प्रतीक्षा कर सकते हैं और फिर अपनी ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ सकते हैं। इस व्यवस्था से व्यस्त समय में यात्रियों की आवाजाही को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने और प्लेटफॉर्म तथा स्टेशन के प्रवेश मार्गों पर भीड़भाड़ का दबाव कम करने में मदद मिलती है। केंद्र में 10 टिकट काउंटर, ढके हुए होल्डिंग एरिया, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के बैठने की व्यवस्था, अलग-अलग शौचालय, शिशुओं को स्तनपान कराने के लिए विशेष कक्ष और आरओ से शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। यात्रियों के लिए 32 बड़े पंखे लगाए गए हैं। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, दिशा-सूचक संकेतक और 146 स्पीकर वाला उद्घोषणा सिस्टम यात्रियों तक ट्रेनों से जुड़ी जरूरी जानकारी पहुंचाने में मदद करता है।

तकनीक से बेहतर यात्री प्रबंधन

उधना मॉडल में यात्रियों की निगरानी और व्यवस्थाओं के बीच तालमेल पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्र में 55 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो चेहरा पहचानने और वीडियो विश्लेषण की तकनीक से लैस हैं। एक विशेष वॉर रूम के माध्यम से लगातार निगरानी की जाती है। इससे रेलवे कर्मचारियों को यात्रियों की आवाजाही और ट्रेनों में चढ़ने की व्यवस्था में बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा पर्याप्त रोशनी, अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के इंतजाम भी किए गए हैं।

त्योहारों के दौरान व्यवस्थाओं की बड़ी परीक्षा

दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच इन नई व्यवस्थाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। 1 से 15 नवंबर 2026 के बीच उधना से लगभग 7 लाख यात्रियों ने रेल यात्रा की। इस दौरान पश्चिम रेलवे ने उधना से 62 स्पेशल ट्रेनें, जिनमें अधिकांश अनारक्षित थीं, और 136 नियमित ट्रेनें संचालित कीं। ये आंकड़े बताते हैं कि अधिक यात्रा मांग वाले समय में स्टेशन को कितनी बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही संभालनी पड़ती है।

रेल कर्मचारियों के व्यवहार और ट्रेन की सुविधाओं की सराहना

उत्तर प्रदेश जा रहे एक यात्री ने रेलवे कर्मचारियों के सहयोग और उनके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि ट्रेन में चढ़ने के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई और रेलवे कर्मचारियों का व्यवहार भी बहुत अच्छा रहा। यात्री ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों का व्यवहार बहुत अच्छा था। हमें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने ट्रेन के अंदर साफ-सफाई की भी सराहना की। साथ ही बताया कि पंखे ठीक से चल रहे थे और वे उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट थे।

त्योहारों से आगे की स्थायी व्यवस्था

उधना रेलवे मॉडल का महत्व केवल त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालने तक सीमित नहीं है। स्थायी होल्डिंग एरिया, जरूरी यात्री सुविधाओं, निगरानी व्यवस्था और रेलवे विभागों के आपसी तालमेल से पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की लगातार बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्थित प्रणाली विकसित की है। उधना का अनुभव दूसरे व्यस्त रेलवे स्टेशनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह दिखाता है कि बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही को संभालने के लिए केवल ट्रेनों का संचालन ही नहीं, बल्कि यात्रियों के ट्रेन में सवार होने से पहले की हर व्यवस्था की बेहतर योजना बनाना भी जरूरी है।