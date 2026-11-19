2035 में बदल सकती है वैश्विक धार्मिक तस्वीर, ईसाइयों से आगे निकल सकता है इस्लाम; प्यू रिसर्च का बड़ा अनुमान

वैश्विक जनसांख्यिकी पर नजर रखने वाले प्यू रिसर्च सेंटर की नई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2035 तक इस्लाम दुनिया में सबसे अधिक अनुयायियों वाला धर्म बन सकता है और इस मामले में ईसाई धर्म को पीछे छोड़ सकता है। प्यू बीते 25 वर्षों से धार्मिक जनसांख्यिकी पर अध्ययन जारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही इस्लाम और ईसाई दोनों धर्मों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन इस्लाम की वृद्धि दर कहीं अधिक तेज है।

प्रजनन दर सबसे बड़ा कारण

प्यू रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ जनसांख्यिकीविद् कॉनरॉड हैकेट के अनुसार, इस बदलाव के पीछे मुख्य वजह प्रजनन दर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन या धार्मिक पहचान बदलने से जुड़े अन्य कारक जनसंख्या वृद्धि में प्रजनन दर की तुलना में काफी कम भूमिका निभाते हैं।

रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, 2020 से 2025 की अवधि में मुस्लिम महिलाओं की औसत प्रजनन दर प्रति महिला 3.1 बच्चे रही, जबकि ईसाई महिलाओं में यह दर 2.5 दर्ज की गई। वहीं, अन्य सभी धार्मिक समूहों की महिलाओं की औसत प्रजनन दर 1.6 रही, जो जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए जरूरी माने जाने वाले 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है।

2035 और 2070 के लिए क्या है अनुमान?

प्यू के ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर ईसाइयों की संख्या लगभग 2.27 अरब और मुसलमानों की संख्या 2.02 अरब थी। नए अनुमानों के तहत 2035 तक मुसलमानों की आबादी बढ़कर 2.57 अरब और ईसाइयों की आबादी 2.52 अरब तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

यदि मौजूदा जनसांख्यिकीय रुझान ऐसे ही बने रहते हैं, तो 2070 तक दुनिया में मुसलमानों की संख्या 3.6 अरब से अधिक हो सकती है, जबकि ईसाइयों की संख्या 3 अरब से कुछ कम रहने का अनुमान है। यह अध्ययन 2020 से 2070 के बीच प्रमुख धार्मिक समूहों में संभावित बदलावों का आकलन करने वाली प्यू की दीर्घकालिक परियोजना का हिस्सा है, जिसमें आयु संरचना, प्रजनन दर, धर्म परिवर्तन और प्रवासन के रुझानों को शामिल किया गया है।

अमेरिका में भी बदलती तस्वीर

रिपोर्ट का एक अहम निष्कर्ष अमेरिका की बदलती जनसांख्यिकी से जुड़ा है। प्यू के अनुमान के मुताबिक, अगले चार दशकों के भीतर अमेरिका में ईसाई आबादी बहुसंख्यक नहीं रह पाएगी। फिलहाल अमेरिका की कुल आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी 62 प्रतिशत है, जो 2065 तक घटकर 50 प्रतिशत से नीचे आ सकती है।