VIDEO | Panchur, Uttarakhand: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath pays last respects to his mother with tears in his eyes as her mortal remains are taken to Chandi Ghat in Haridwar. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/WjydyvRiU0 — Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपनी मां सावित्री देवी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित उनके पैतृक गांव पंचूर में मां की अंतिम विदाई के दौरान योगी आदित्यनाथ ने उनकी पार्थिव देह को कंधा दिया। घर पर अंतिम रस्में हुईं, फिर सुबह अंतिम यात्रा हरिद्वार के लिए निकली। इस दौरान मां के अंतिम दर्शन कर सीएम योगी रो पड़े, उनके पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए और अर्थी को कंधा दिया। इससे पहले वे रातभर मां के पार्थिव शरीर के पास बैठे रहे, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। हरिद्वार के चांडी घाट पर अंतिम संस्कार हुआ।सावित्री देवी का शुक्रवार को 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। अंतिम संस्कार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक नजर आए। उन्होंने अपनी मां की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।