दिल्ली में CM धामी ने किया उत्तराखंड पवेलियन का शुभारंभ, 'हाउस ऑफ हिमालयाज' से दुनिया तक पहुंचेगा पहाड़ का हुनर

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला-2026 के अंतर्गत उत्तराखंड दिवस समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड पवेलियन का शुभारंभ किया और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कारीगरों, शिल्पकारों, स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों और उत्पादकों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि उत्तराखंड के शिल्पकारों, कारीगरों और मातृशक्ति द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पाद अब केवल देश में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बेहतर गुणवत्ता, आकर्षक पैकेजिंग और आधुनिक ब्रांडिंग के साथ वैश्विक पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

स्थानीय हुनर को बड़ा बाजार दिलाने का प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य स्थानीय हुनर को बड़ा बाजार उपलब्ध कराना और उत्पादकों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य दिलाना है। इसके लिए स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और उनकी प्रस्तुति को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड पवेलियन में लगे स्टॉलों के माध्यम से प्रदेश की स्थानीय कला, शिल्प, पारंपरिक उत्पादों और उद्यमशीलता को प्रदर्शित करने के प्रयासों का भी जायजा लिया।