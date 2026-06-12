गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, अहमदाबाद प्‍लेन हादसे में टूटे हॉस्टल का होगा निर्माण, 547 करोड़ की योजना का किया ऐलान

Ahmedabad Gujarat News : गुजरात के अहमदाबाद में पिछले साल जून में जिस हॉस्टल पर गिरकर प्लेन क्रैश हुआ था, जिसे काफी नुकसान पहुंचा था। अब गुजरात सरकार ने उस जल चुके कैंपस के हिस्से को फिर से बनाने के लिए 547 करोड़ रुपए की एक योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत कैंपस के उस हिस्से को फिर से बनाया जाएगा। पानसेरिया ने कहा कि यह कैंपस हेल्थकेयर में एक नए युग की शुरुआत करेगा और मेडिकल छात्रों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आएगा।

गुजरात के अहमदाबाद में पिछले साल जून में जिस हॉस्टल पर गिरकर प्लेन क्रैश हुआ था, जिसे काफी नुकसान पहुंचा था। अब गुजरात सरकार ने उस जल चुके कैंपस के हिस्से को फिर से बनाने के लिए 547 करोड़ रुपए की एक योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत कैंपस के उस हिस्से को फिर से बनाया जाएगा। पानसेरिया ने कहा कि यह कैंपस हेल्थकेयर में एक नए युग की शुरुआत करेगा और मेडिकल छात्रों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आएगा।

स्वास्थ्य राज्यमंत्री प्रफुल पानसेरिया का कहना है कि इस त्रासदी के दाग को मिटाने और एक अत्याधुनिक हेल्थकेयर और शैक्षणिक सुविधा वाला कैंपस बनाने के लिए गुजरात सरकार कुल 547 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह फ्लाइट कैंटीन की अतुल्यम बिल्डिंग से टकराई थी, जिसमें 4 हॉस्टल की इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा था।





गौरतलब है कि अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एयर इंडिया का AI17 प्लेन क्रैश हुआ था। यह फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, लेकिन टेक-ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गई थी। इस हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में जिंदा बचा था।

Edited By : Chetan Gour