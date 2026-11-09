गृहमंत्री अमित शाह ने की CM भूपेंद्र पटेल के साथ हाईलेवल मीटिंग, समीक्षा बैठक में लिए कई अहम फैसले

Union Home Minister Amit Shah's visit to Gujarat : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दीपावली के पावन अवसर पर गुजरात दौरे के दौरान राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और गृह मंत्रालय से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गांधीनगर स्थित राज्य सचिवालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य के गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी और गृह विभाग व पुलिस प्रशासन के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे। उच्चस्तरीय बैठक के बाद केंद्रीय गृहमंत्री ने गुजरातवासियों को दीवाली और नूतन वर्ष (गुजराती नव वर्ष) की शुभकामनाएं दीं।

बैठक के मुख्य बिंदु और समीक्षा के प्रमुख क्षेत्र

बैठक में राज्य की समग्र कानून-व्यवस्था, तटीय सुरक्षा और केंद्र-राज्य समन्वय को और मजबूत करने के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई:

कानून-व्यवस्था और सुरक्षा समीक्षा

त्यौहारों के मौसम (विशेषकर दीवाली और नव वर्ष) के दौरान राज्यभर में शांति, कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा बनाए रखने के इंतजामों का जायजा लिया गया। राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों, शहरी केंद्रों और सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त बल की तैनाती और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

तटीय एवं सीमावर्ती सुरक्षा

गुजरात की लंबी समुद्री सीमा को देखते हुए तटीय सुरक्षा तंत्र को अधिक चाक-चौबंद बनाने पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों (BSF, Coast Guard) और गुजरात पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर सहमति बनी।

गृह मंत्रालय (MHA) के साथ लंबित मुद्दे

केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय) और राज्य सरकार के बीच लंबे समय से लंबित विभिन्न बुनियादी ढांचे, सुरक्षा परियोजनाओं और प्रशासनिक स्वीकृतियों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राज्य में पुलिस आधुनिकीकरण और साइबर अपराध से निपटने के लिए नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।

नशीले पदार्थों के खिलाफ कड़ा अभियान

बैठक के समापन पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री को आश्वस्त किया कि गुजरात सरकार केंद्र द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करेगी और लंबित प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।