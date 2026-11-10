गुजरात के निर्यात क्षेत्र को गति देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 'गुजरात एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल' की स्थापना

गुजरात सरकार ने राज्य के निर्यात क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। उद्योग एवं खान विभाग के अंतर्गत पूरी तरह से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली 'गुजरात एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल' (GEPC) की स्थापना की गई है।





गांधीनगर में मुख्यालय वाली इस संस्था का संचालन मुख्य सचिव के नेतृत्व में गठित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। इस काउंसिल का मुख्य उद्देश्य राज्य के MSME उद्योगों, स्टार्टअप्स और स्थानीय उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करना है।





मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में 'ग्लोबल ब्रांड' बनाने की योजना

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में लिए गए इस फैसले से स्थानीय उद्यमियों और छोटे कारोबारियों को अपने उत्पादों को विदेशी बाजारों में बेचने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले की विशिष्ट उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए 'डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लान' तैयार किया जाएगा। यह काउंसिल गुजरात में बनने वाली सभी वस्तुओं और उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत और गुणवत्तापूर्ण 'ग्लोबल ब्रांड' के रूप में स्थापित करने के लिए काम करेगी।





MSME और स्टार्टअप्स के लिए खुलेंगे अंतरराष्ट्रीय बाजार के द्वार

राज्य के कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाते हैं, लेकिन विदेशी बाजार की मांग, निर्यात की जटिल प्रक्रियाओं और अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) की जानकारी के अभाव में पीछे रह जाते हैं। GEPC ऐसे सभी उद्यमियों को उपयुक्त बाजार तलाशने से लेकर बिजनेस कंसल्टेंसी और आवश्यक मार्गदर्शन (हैंडहोल्डिंग) प्रदान करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार से सीधे जोड़ने में मददगार साबित होगी।





कौशल विकास, प्रशिक्षण और ग्लोबल एक्सपोजर की सुविधा

निर्यातकों और नए उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने के लिए काउंसिल द्वारा विशेष कार्यशालाएं (वर्कशॉप), सेमिनार और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्थानीय उत्पादकों को विदेशी बाजारों से जोड़ने के लिए विभिन्न व्यापारिक संगठनों और सरकारी संस्थाओं के सहयोग से देश-विदेश के प्रसिद्ध ट्रेड फेयर (व्यापार मेलों) और मार्केटिंग इवेंट्स में भाग लेने के उत्कृष्ट अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।