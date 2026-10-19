CM भूपेंद्र पटेल ने केवडिया में 'एकता प्रकाश पर्व' का किया उद्घाटन, PM मोदी 31 को करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की अध्यक्षता

CM Bhupendra Patel: सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्मजयंती यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के जश्न से पहले गुजरात के केवड़िया में भव्य 'एकता प्रकाश पर्व-2026' की शुरुआत कर दी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केवडिया पहुंचकर पूरी व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया। इस महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने वाराणसी सहित देश भर से आए पर्यटकों से सीधी बातचीत की। इस वर्ष समारोह में लगभग 35,000 से अधिक लोगों के उपस्थित रहने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर आएंगे। उनके प्रस्तावित अस्थायी शेड्यूल के अनुसार, वे उत्तर प्रदेश/उत्तर गुजरात के डीसा और नर्मदा जिले के केवडिया में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 30 अक्टूबर की सुबह नई दिल्ली से डीसा पहुंचकर वे बनास डेयरी के कार्यक्रम में भाग लेंगे और भीलड़ी स्थित बनास बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर (BBBRC) का उद्घाटन करेंगे।

30 अक्टूबर को पीएम मोदी का केवडिया आगमन

डीसा और बनासकांठा के विभिन्न कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में थोड़े समय के ठहराव के बाद शाम करीब 5 बजे केवडिया पहुंचेंगे। वे केवडिया में शाम को आयोजित होने वाले विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जन्मजयंती के अवसर पर केवडिया में एकता दिवस की संध्या से ही भव्य उत्सव की शुरुआत हो जाएगी।

31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह और परेड

31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और वार्षिक 'राष्ट्रीय एकता दिवस परेड' की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष की परेड को बेहद भव्य और विशेष बनाया जा रहा है। केवडिया के सभी कार्यक्रमों और सभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी वड़ोदरा के रास्ते दिल्ली लौटेंगे।

4700 कलाकार और सुरक्षा बलों का भव्य प्रदर्शन

इस वर्ष एकता दिवस के समारोह में भारत की विविधता और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। परेड में पुलिस और अर्धसैनिक बलों (CAPF) के लगभग 10,000 से अधिक जवान हिस्सा लेंगे। इसके अलावा देश के कोने-कोने से आए लगभग 4,700 कलाकार विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके 'अनेक में एकता' का संदेश देंगे।

राष्ट्रीय एकता दिवस के मुख्य आकर्षण

इस उत्सव में भारतीय वायुसेना (IAF) द्वारा हवाई फ्लाईपास्ट और देशभक्ति बैंड का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके साथ ही महिलाओं के नेतृत्व में 'गार्ड ऑफ ऑनर', राष्ट्रीय एकता की शपथ, ऊंट-घोड़े के दस्तों की परेड और मोटरसाइकिल डेयरडेविल्स स्टंट प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे और 'रन फॉर यूनिटी' (एकता के लिए दौड़) का आयोजन भी किया जाएगा।