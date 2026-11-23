वडतालधाम जाने वाले श्रद्धालुओं और छात्रों के लिए बड़ी सौगात! CM भूपेंद्र पटेल ने किया नए अतिथि भवन और स्कूल का लोकार्पण

खेड़ा जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल वडताल में धोलेराधाम द्विशताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्तिकी समैया में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए हैं। मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद विभिन्न नए तैयार परियोजनाओं का लोकार्पण किया है।

आज सोमवार, 23 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खेड़ा जिले के वडतालधाम पहुंचे हैं। धोलेराधाम द्विशताब्दी महोत्सव के तहत वडताल स्वामीनारायण मंदिर द्वारा आयोजित भव्य कार्तिकी समैया में वे सहभागी हुए हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद उन्होंने स्वामीनारायण भगवान के दर्शन किए और इसके बाद मंच पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

नए स्कूल और अतिथि भवन का लोकार्पण

वडतालधाम के इस महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री के हाथों शिक्षा और भक्तों की सुविधा से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इनमें नवनिर्मित हरिकृष्ण महाराज प्राथमिक कुमारशाला का उद्घाटन और ई-लोकार्पण शामिल है। साथ ही, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और आगंतुकों के लिए गोपालानंद स्वामी अतिथि भवन के विस्तार कार्य का भी लोकार्पण किया गया है।

स्मृति द्वार का लोकार्पण और संत-भक्तों की उपस्थिति

इस अवसर पर नरसंडा चौकड़ी के पास निर्मित अक्षरनिवासी श्यामवल्लभदासजी स्वामी स्मृति द्वार का भी मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन और ई-लोकार्पण किया गया है। संत-महंतों और बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी में यह सभी विधियां संपन्न हो रही हैं। इन सुविधाओं से स्थानीय बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी और तीर्थस्थल पर आने वाले यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

वडताल से पहले आणंद जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता

वडतालधाम पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आणंद जिले के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया था। सुबह 8 बजे आणंद-सोजित्रा रोड पर स्थित मोरड़ गांव में पूज्य दादा भगवान के 119वें जन्मजयंती महोत्सव में वे शामिल हुए थे। इसके बाद सुबह 10.30 बजे आणंद के वलासणा स्थित मेलडी माता मंदिर में दर्शन कर वे समय पर वडताल के कार्तिकी समैया में पहुंचे थे।