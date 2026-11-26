परिसीमन बिल पर विपक्ष में दरार? सुप्रिया सुले के एक बयान ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी, जानें क्या कहा
प्रस्तावित परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण को लेकर चल रही सियासी खींचतान के बीच एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने संतुलित लेकिन स्पष्ट रुख अपनाया है। उन्होंने इस विधेयक को लेकर दरवाजे खुले रखते हुए कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इसका पूरा मसौदा सदन में पेश किया जाना जरूरी है। ALSO READ: यूपी का अगला सीएम कौन? CM योगी के डिप्टी केशव मौर्य के बयान से गरमाई सियासत
पूरा बिल सामने आए, फिर होगी चर्चा
बिल को समर्थन देने से जुड़े सवाल पर सुप्रिया सुले ने कहा कि पहले बिल को पेश होने दें, हमारे पास पूरा बिल आने दें। एक बार जब यह हमारे पास आ जाएगा, तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं—और हो सकता है कि यह एक अच्छा कानून साबित हो।
उन्होंने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर काम करने की परंपरा का जिक्र करते हुए कहा कि देश में ऐसे कई अवसर आए हैं, जब राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलकर कानून पारित किए हैं। ALSO READ: भारत पर 25% तक US टैरिफ की तैयारी, ट्रंप की शर्त मानी तो घट भी सकता है
विधेयक की पृष्ठभूमि और सियासी मतभेद
क्या है प्रस्तावित योजना? प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का लक्ष्य लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना है। साथ ही, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने की समय-सीमा को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा गया है।
NDA का पक्ष: भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का मानना है कि नई जनगणना के आंकड़ों को समायोजित करने और महिला आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए परिसीमन संवैधानिक रूप से आवश्यक है।
विपक्ष की मांग: कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन (INDIA) ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए मांग की है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग रखकर मौजूदा 543 सीटों वाली लोकसभा में ही तुरंत लागू किया जाए।
131 वां संविधान संशोधन विधेयक और अटका पेंच
लोकसभा की सीटें 850 करने तथा 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून के अमल को गति देने के उद्देश्य से 16 अप्रैल को लोकसभा में 'संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026' लाया गया था। हालांकि, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बीच आवश्यक दो-तिहाई बहुमत न मिल पाने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका था।