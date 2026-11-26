परिसीमन बिल पर विपक्ष में दरार? सुप्रिया सुले के एक बयान ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी, जानें क्या कहा

पूरा बिल सामने आए, फिर होगी चर्चा

बिल को समर्थन देने से जुड़े सवाल पर सुप्रिया सुले ने कहा कि पहले बिल को पेश होने दें, हमारे पास पूरा बिल आने दें। एक बार जब यह हमारे पास आ जाएगा, तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं—और हो सकता है कि यह एक अच्छा कानून साबित हो।

विधेयक की पृष्ठभूमि और सियासी मतभेद

क्या है प्रस्तावित योजना? प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का लक्ष्य लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना है। साथ ही, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने की समय-सीमा को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा गया है।

NDA का पक्ष: भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का मानना है कि नई जनगणना के आंकड़ों को समायोजित करने और महिला आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए परिसीमन संवैधानिक रूप से आवश्यक है।

विपक्ष की मांग: कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन (INDIA) ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए मांग की है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग रखकर मौजूदा 543 सीटों वाली लोकसभा में ही तुरंत लागू किया जाए।

131 वां संविधान संशोधन विधेयक और अटका पेंच

लोकसभा की सीटें 850 करने तथा 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून के अमल को गति देने के उद्देश्य से 16 अप्रैल को लोकसभा में 'संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026' लाया गया था। हालांकि, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बीच आवश्यक दो-तिहाई बहुमत न मिल पाने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका था।