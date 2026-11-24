गुजरात पुलिस भर्ती 2026: कुल 12,993 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, लोकरक्षक और PSI कैडर के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन

संशोधित पदों की आधिकारिक घोषणा

गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा 20 नवंबर, 2026 को लोकरक्षक कैडर की भर्ती को लेकर घोषणा की गई थी। इसके बाद गृह विभाग द्वारा अतिरिक्त पदों को मंजूरी दिए जाने पर 23 नवंबर को भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और पुलिस महानिदेशक द्वारा नए संशोधित पदों का विवरण जारी किया गया है, जिसमें पिछली भर्ती के अन्य निर्देश यथावत रखे गए हैं।

PSI कैडर के 241 पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता

लोकरक्षक कैडर के साथ गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड के विज्ञापन क्रमांक GPRB/202627/4 के अनुसार PSI कैडर में भी कुल 241 पद भरे जाएंगे। PSI कैडर की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य रहेगा।

केवल ऑनलाइन आवेदन और आधिकारिक वेबसाइट का विवरण

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों से केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। भर्ती से जुड़े आगामी निर्देशों, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारियों के लिए उम्मीदवारों को गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और OJAS की वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।