MPअजब है! शराब की दुकानों पर अब जाम के साथ सेहत की जांच, सागर में आदतन शराबियों की हो रही स्क्रीनिंग

MP अजब है और यहां का प्रशासन गजब है। जी हां इन दिनों लगातार जहरीली शराब से मौतों के मामले में सुर्खियों में रहने वाले सागर में जिला प्रशासन ने शराबियों की पहचान के साथ उनके सेहत की जांच करने का अनोखा फैसला किया है। पिछले दिनों जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों के बाद अब जिला प्रशासन ने अत्यधिक शराब सेवन से होने वाली मौतों को रोकने के लिए अनूठी पहल शुरू की है। पहली बार शराब की दुकानों के आसपास ही शराब पीने के आदी लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों की स्क्रीनिंग कर लिवर और किडनी की स्थिति का पता लगा रही है।

प्रशासन की इस पहल के तहत सुबह शाम शराब पीने वाले करीब 300 आदतन शराबियों को चिह्नित किया गया है। अभियान के शुरुआती दो दिनों में 144 लोगों के ब्लड सैंपल लेकर लिवर और किडनी की जांच की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें सागर, बंडा, देवरी, बीना और खुरई में अभियान चला रही हैं। आबकारी विभाग ने शराब दुकानों के आसपास रहने वाले और नियमित रूप से अधिक शराब पीने वाले लोगों की सूची तैयार की थी। इसके बाद मेडिकल टीमें शराब दुकानों के आसपास और संबंधित लोगों के घर पहुंचकर उनकी स्वास्थ्य जांच कर रही हैं।

सागर में आबकारी विभाग ने पिछले दिनों शराब दुकानों के जरिए ऐसे ग्राहकों की सूची तैयार की है जो अत्यधिक मात्रा में शराब पीते है। आबकारी विभाग के द्वारा तैयार इस सूची के आधार पर मेडिकल टीमें सागर, बंडा, देवरी, बीना और खुरई इलाकों में शराब दुकानों के आसापस और संबंधित व्यक्तिों के घर पहुंचकर उनकी स्क्रीनिंगं कर रही है और उनकी काउंसलिंग भी कर रही है। मेडिकल टीम जांचके दौरान शराब पीने की जानकारी लेने के साथ उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर जरूरी दवाएं भी दे रहे है। इसके साथ डॉक्टर लोगों को शराब से होने वाले नुकसान की भी जानकारी दे रहे है।

जहरीली शराब से मौतों के बाद प्रशासन सतर्क-सागर में पिछले दिनों ही जहरीली शराब से मौत के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है। उद्देश्य है कि अत्यधिक शराब सेवन के कारण आगे और लोगों की जान न जाए। इसके लिए आदतन शराबियों की नियमित स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने और समय रहते जरूरी चिकित्सकीय जांच कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ सागर में जिल प्रशासन और आबकारी विभाग लगातार शराब दुकानों की जांच कर सैंपल लेने के साथ स्टॉक की भी जांच कर रहा है।