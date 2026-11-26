रोहतक के मिलन ढाबे पर खूनी गैंगवार, बाबा और हिमांशु भाऊ गैंग के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 की मौत

हरियाणा के रोहतक में बुधवार देर रात मिलन ढाबे पर बाबा और हिमांशु भाऊ गैंग के बीच हुई भीषण गैंगवार में चार युवकों की मौत हो गई है। घटना के समय ढाबे पर दोनों प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के बदमाश आमने-सामने आ गए, जिसके बाद अचानक अंधाधुंध गोलियां चलने लगीं। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। इस बीच, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, हरियाणा के रोहतक जिले में गैंगवार की ये वारदात रात करीब 1 बजे मिलन ढाबे पर हुई है। अपराधियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई एक बार फिर खूनी संघर्ष में बदल गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मिलन ढाबे पर बाबा गैंग और हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े बदमाश आमने-सामने आ गए। दोनों गुटों के बीच किसी बात को लेकर तनाव बढ़ा और देखते ही देखते ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से ढाबे के आसपास मौजूद लोगों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। फायरिंग की इस घटना में 4 युवकों को गोली लगी और उनकी मौत हो गई।

कौन हैं मरने वाले?

इस गैंगवार में मृतकों में 3 युवक गांव डिघल और 1 युवक बेरी का बताया जा रहा है। मृतकों की पहचान रिंकू पुत्र जगबीर, विनीत पुत्र जयबीर, गंजू निवासी डिघल और हिमांशु पुत्र राजबीर निवासी बेरी के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस की टीमें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं और दोनों गिरोहों के सदस्यों की पहचान व धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

हिमांशु भाऊ गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी

रोहतक में हुई 4 हत्याओं की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर हिमांशु भाऊ के गुर्गे रोहित बजरंग का पोस्ट सामने आया है। पोस्ट में लिखा है- जय भोले की। आज मिलन ढाबे पर जो मर्डर हुए हैं, वो रोहित बजरंग और सोनू डीघल के बदले में हुए हैं। इससे पहले हरियाणा के गोहाना में भी एक प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग के वीरेंद्र चारण ने ली थी।