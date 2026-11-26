चीन के स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले विदेशी बने पाकिस्तान के जीशान अली, 7 दिनों तक अंतरिक्ष में करेंगे ये बड़े प्रयोग

चीन की मदद से पाकिस्तान ने अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी पहली ऐतिहासिक दस्तक दी है। पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान पायलट जीशान अली अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पाकिस्तानी नागरिक बन गए हैं। हालांकि, अंतरिक्ष में पहुंचने के इस मुकाम तक पहुंचने में पाकिस्तान को भारत की बराबरी करने में पूरे 42 साल लग गए हैं।

कड़े प्रशिक्षण और चीनी भाषा सीखने के बाद मिला मौका

इस मिशन के लिए पाकिस्तान से जीशान अली के साथ खुर्रम दाऊद का भी चयन हुआ था, लेकिन अंतिम रूप से जीशान को ही अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया। दोनों ने चीन में कठिन शारीरिक और तकनीकी प्रशिक्षण लिया। जीशान ने बताया कि अंतरिक्ष यान के सभी स्विच, सॉफ्टवेयर और घोषणाएं चीनी भाषा (मंदारिन) में हैं, इसलिए उन्हें रोजमर्रा की बातचीत के साथ-साथ तकनीकी चीनी शब्दावली भी सीखनी पड़ी। इसके अलावा उन्होंने जीरो ग्रेविटी (शून्य गुरुत्वाकर्षण) में काम करने की भी विशेष ट्रेनिंग ली।

चीनी स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले विदेशी यात्री

चीन, जिसने अब तक अपने अंतरिक्ष स्टेशन के दरवाजे बाहरी देशों के लिए बंद रखे थे, उसने पहली बार किसी विदेशी यात्री को वहां भेजा है। जीशान इस मिशन में 'पेलोड एक्सपर्ट' के तौर पर गए हैं। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार, मिशन पूरी तरह सफल रहा है और सभी यात्री सुरक्षित हैं। अंतरिक्ष के लिए रवाना होने से पहले जीशान ने कहा कि वे अपने साथ पूरे पाकिस्तान के लोगों के सपनों को लेकर जा रहे हैं। वे अंतरिक्ष स्टेशन पर कुल सात दिन बिताएंगे।

किन प्रयोगों को अंजाम देंगे जीशान?

4 खास प्रयोग: पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी 'सुपारको' (SUPARCO) को देशभर के विश्वविद्यालयों से 300 से अधिक प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से चीनी विशेषज्ञों ने 4 प्रयोगों को इस मिशन के लिए चुना। जीशान मुख्य रूप से बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े प्रयोग करेंगे, जिनका मकसद खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए नई जानकारी जुटाना है।

अंतरिक्ष स्टेशन पर जीशान के लिए विशेष रूप से हलाल भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, 2028 के आसपास चीन के 'चांग'ई-8' चंद्र मिशन के साथ पाकिस्तान निर्मित एक रोवर को चांद पर भेजने की भी योजना है।

वापसी की योजना

सात दिनों के प्रवास के बाद जीशान अली चीनी दल के दो अन्य सदस्यों के साथ पृथ्वी पर लौट आएंगे। वहीं, इस दल का एक सदस्य करीब एक साल तक अंतरिक्ष स्टेशन पर ही रुककर मानव शरीर पर लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के प्रभावों का अध्ययन करेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक दुनिया के लगभग 50 देशों के नागरिक अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं।