दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी भी सुरक्षित नहीं! CIA के सिस्टम में हैकर्स ने लगाई सेंध

किस तरह का डेटा निशाने पर था?

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साइबर हमले में मुख्य रूप से CIA के उस 'ओपन सोर्स' सिस्टम को हैक किया गया है, जहां इंटरनेट, कमर्शियल सैटेलाइट्स और निजी डेटा ब्रोकरों से जुटाई गई जानकारियां रखी जाती हैं। सबसे पहले 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' द्वारा उजागर की गई इस घटना में अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि हैकर्स किस हद तक डेटा चुराने में कामयाब रहे हैं और इस हमले के पीछे किस देश या हैकिंग ग्रुप का हाथ है।

गोपनीय सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित

NSA और FBI में भी हलचल तेज

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका की अन्य प्रमुख सुरक्षा एजेंसियां भी साइबर चुनौतियों से जूझ रही हैं। पिछले ही हफ्ते नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (NSA) का एक गोपनीय इंटरनल नेटवर्क कुछ समय के लिए अचानक ऑफलाइन हो गया था। इसके साथ ही, संघीय जांच ब्यूरो (FBI) भी अपने द्वारा संचालित एक सिस्टम में हुई संभावित हैकिंग की आशंका को लेकर आंतरिक जांच कर रहा है।

AI टूल्स बने सबसे बड़ा सिरदर्द

अमेरिकी खुफिया नेटवर्क में आ रही इन तकनीकी रुकावटों और साइबर हमलों के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जे क्लेटन ने 22 नवंबर 2026 को बयान देते हुए कहा कि एजेंसियां अपने सिस्टम को तेजी से पैच और अपग्रेड कर रही हैं, जिस वजह से कुछ तकनीकी रुकावटें आ रही हैं। क्लेटन के मुताबिक, आधुनिक हैकर्स के पास अब बेहद एडवांस AI टूल्स मौजूद हैं, और उनसे एक कदम आगे रहने के लिए अमेरिकी सुरक्षा ढांचे को युद्ध स्तर पर अपडेट किया जा रहा है।