भारत की टेंशन बढ़ाने वाले हैं ट्रंप! चीन समेत 16 देशों पर भारी टैरिफ की तैयारी, इस हफ्ते हो सकता है बड़ा ऐलान

इस हफ्ते हो सकता है बड़ा ऐलान

'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' (WSJ) की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जेमिसन ग्रीर इसी सप्ताह कई देशों की औद्योगिक सब्सिडी से जुड़ी जांच के नतीजों को सार्वजनिक कर सकते हैं। इस व्यापक जांच के दायरे में चीन, यूरोपीय संघ और 14 अन्य देशों को रखा गया है। हालांकि, आधिकारिक सूत्रों का यह भी कहना है कि अंतिम घोषणा की तारीख में थोड़ा फेरबदल संभव है।

क्यों नया टैरिफ लगा रहा है ट्रंप प्रशासन?

जेमिसन ग्रीर और अमेरिकी व्यापार अधिकारियों का मानना है कि विदेशी सरकारों द्वारा दी जा रही भारी सब्सिडी के कारण उन देशों में जरूरत से ज्यादा औद्योगिक उत्पादन (Overcapacity) हो रहा है। इसके चलते विदेशी कंपनियां वैश्विक बाजार में बेहद कम कीमत पर सामान डंप कर रही हैं, जिससे अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रतिस्पर्धा करना असंभव होता जा रहा है। इसी असंतुलन को रोकने के लिए अमेरिका चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी में है।

भारत और चीन पर कितना बोझ पड़ेगा?

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टैरिफ की दरें अलग-अलग देशों के लिए भिन्न हो सकती हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और EU पर 15 प्रतिशत या उससे कम टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत और वियतनाम पर तुलनात्मक रूप से अधिक शुल्क लगाए जाने की संभावना है। हालांकि, अंतिम दरें ट्रंप प्रशासन के साथ होने वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की शर्तों पर निर्भर करेंगी। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि चीन अपने उद्योगों को बड़े पैमाने पर सरकारी सहायता देता है, जिससे वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा बुरी तरह प्रभावित होती है। ऐसे में चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया जा सकता है।

किन उत्पादों को मिल सकती है छूट?

प्रस्तावित नया टैरिफ इन देशों से अमेरिका निर्यात होने वाले अधिकांश उत्पादों पर लागू होगा। हालांकि, राहत की बात यह है कि स्टील, एल्युमिनियम और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख औद्योगिक उत्पादों को इस नए दायरे से बाहर रखा जा सकता है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका इन सेक्टर्स पर पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधानों के तहत शुल्क लागू कर चुका है।

गौरतलब है कि फरवरी 2026 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा 2025 में लगाए गए शुरुआती टैरिफ को रद्द कर दिया था। अब प्रशासन नए कानूनी आधार और जांच रिपोर्ट के जरिए उसी स्तर की टैरिफ दरों को फिर से लागू करने की रणनीति पर काम कर रहा है।