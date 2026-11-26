मध्यप्रदेश में सरकारी बंगलों पर माननीयों की दादागिरी! हार के बाद पूर्व मंत्री और सांसद ने न बंगला खाली किया और न किराया चुकाया 23 बकायदारों को संपदा संचालनालय ने थमाए नोटिस, 10 करोड़ से अधिक की राशि बकाया

आम आदमी को सरकारी मकान का किराया समय पर नहीं चुकाने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन मध्यप्रदेश में माननीयों के मामले में सरकारी नियमों की रफ्तार कुछ धीमी नजर आ रही है। प्रदेश में विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और सियासी दलों से जुड़े लोगों पर सरकारी बंगलों का करीब 10 करोड़ रुपये किराया बकाया है लेकिन प्रशासन के पास इतना साहस नहीं कि इनसे बाकाया राशि वसूल करे सके या बंगलों को खाली करा सके। वहीं चुनाव हारने के बाद भी कई माननीय लंबे समय से सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए हुए हैं।



बकायदारों की सूची में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री से लेकर भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बड़े बेटे प्रकाश जोशी पर करीब 32 लाख रुपये बकाया बताए गए हैं। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह पर 16 लाख रुपये और पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया पर 17 लाख रुपये की देनदारी है। विधायक मीना सिंह पर 17 लाख 52 हजार रुपये बकाया हैं।

इसी तरह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन पर 13 लाख रुपये, पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर 18 लाख रुपये और पूर्व सांसद केपी यादव पर करीब 9 लाख रुपये का सरकारी आवास किराया बकाया है। वहीं कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान पर भी 18 लाख रुपया बकाया है। जबकिि बहुजन समाज पार्टी पर करीब 11 लाख रुपये बकाया होने की जानकारी सामने आई है।

हार के बाद भी सरकारी बंगलों पर कब्जा-संपदा संचालनालय की ओर से बार-बार नोटिस देने के बाद भी माननीय न पैसे जमा कर रहे है और न बंगले खाली कर रहे है। वहीं चुनाव हारने वाले पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया औऱ रामपाल सिंह लगातार नोटिसों के बाद भी बंगले खाली नहीं कर रहे है। वहीं भोपाल से सांसद रही प्रज्ञा ठाकुर का बी-29 बंगला दो महीने पहले राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया को अलॉट हो चुका है लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ने अब तक बंगला खाली नहीं किया है। वहीं मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे एल मुरुगन ने भी अब तक बंगला खाली नहीं किया है।